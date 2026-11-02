Altın fiyatlarındaki yükseliş her yatırımcıya kazanç olarak dönmeyebiliyor. Alış-satış makası, işçilik maliyetleri ve yanlış zamanda yapılan alımlar getiriyi azaltırken, krediyle altın almak da finansman giderleri nedeniyle riski artırıyor. Uzmanlar, yatırımcıların altın alırken yalnızca fiyat artışına değil, toplam maliyete ve satış koşullarına da dikkat etmesi gerektiğinin altını çiziyor.

Altın fiyatlarında yaşanan yükseliş yatırımcıların ilgisini artırırken, uzmanlar önemli bir noktaya dikkat çekiyor. Altının değer kazanması, bu yatırım aracını tercih eden herkesin mutlaka kâr edeceği anlamına gelmiyor. Alış-satış farkı, işlem maliyetleri, işçilik ücretleri ve altının hangi fiyattan alındığı yatırımın sonucunu doğrudan etkiliyor.

Özellikle kısa vadeli alım satım yapan yatırımcılar, fiyatlar yükselse bile bekledikleri kazancı elde edemeyebiliyor. Bu nedenle altın alırken yalnızca güncel fiyatlara değil, toplam maliyete ve satış sırasında karşılaşılabilecek fiyatlara da dikkat etmek gerekiyor.

FİYAT YÜKSELİŞİ TEK BAŞINA KAZANÇ DEĞİL

Altın yatırımcısının kâr edebilmesi için satıştan elde edeceği tutarın toplam maliyetini aşması gerekiyor. Alış sırasında ödenen ücretin yanı sıra işçilik, komisyon ve diğer işlem giderleri de hesaba katılmalı.

Altın fiyatlarında yükseliş yaşanması yatırımcının otomatik olarak kazanç elde ettiği anlamına gelmiyor. Özellikle yüksek seviyelerden alım yapan kişiler, fiyat artışına rağmen bekledikleri getiriyi sağlayamayabiliyor. Bu nedenle yatırım kararlarında alım fiyatı kadar satış fiyatı da önem taşıyor.

ALIŞ-SATIŞ MAKASI ÖNEMLİ

Kuyumcular ve bankalar arasında altın alış-satış fiyatları farklılık gösterebiliyor. Alış-satış makası olarak bilinen bu fark, yatırımcının elde edeceği kazancı doğrudan etkiliyor.

Özellikle kısa süre içerisinde altınını nakde çevirmek isteyenlerin bu farkı dikkate alması gerekiyor. Piyasalardaki hareketliliğin arttığı dönemlerde makasın genişlemesi, yatırımcının kâra geçmesini zorlaştırabiliyor.

Bu nedenle altın almadan önce farklı satış noktalarının fiyatlarını karşılaştırmak ve geri satış koşullarını öğrenmek önem taşıyor.

DÜĞÜN ALTINIYLA YATIRIM ALTINI AYNI DEĞİL

Altın alırken ürünün türü de maliyet açısından belirleyici oluyor. Bilezik, kolye ve yüzük gibi takılarda işçilik ücreti bulunabiliyor. Bu ücret, satın alma sırasında toplam maliyeti artırırken satış sırasında aynı oranda geri alınamayabiliyor.

Yatırım amacıyla altın almayı düşünenlerin ürünün gramajını, saflık derecesini ve işçilik maliyetini incelemesi gerekiyor. Takı amacıyla alınan altınlarla birikim amacıyla tercih edilen ürünlerin maliyet yapısı birbirinden farklı olabiliyor.

PİYASA DALGALANMALARINI TAKİP EDİN

Altın fiyatları küresel ekonomik gelişmelerden, döviz kurlarından ve faiz beklentilerinden etkileniyor. ABD Merkez Bankası'nın faiz kararları, doların seyri, enflasyon verileri ve jeopolitik gelişmeler altın piyasasında hareketliliğe neden olabiliyor.

Türkiye'de ise dolar/TL kurundaki değişimler gram altın fiyatına yansıyor. Bu nedenle yatırımcıların yalnızca altının günlük yükseliş ve düşüşlerine değil, fiyatları etkileyen ekonomik gelişmelere de dikkat etmesi gerekiyor.

Ancak piyasalardaki gelişmelerin altın fiyatlarını hangi yönde etkileyeceğini kesin olarak tahmin etmek mümkün değil.

BORÇLA ALTIN ALMAK RİSKLİ OLABİLİR

Altın fiyatlarının yükseleceği beklentisiyle kredi veya nakit avans kullanarak yatırım yapmak da önemli riskler taşıyor. Bu tür işlemlerde yatırımcı yalnızca altının fiyatını değil, kredi faizi ve diğer finansman giderlerini de karşılamak zorunda kalıyor.

Altın fiyatı beklenen yönde hareket etmezse yatırımcı hem değer kaybıyla hem de borç maliyetiyle karşı karşıya kalabiliyor. Ayrıca borcun ödeme zamanı geldiğinde altını zararına satmak zorunda kalma ihtimali de bulunuyor.

Bu nedenle borçlanarak altın yatırımı yapmadan önce tüm maliyetlerin dikkatlice hesaplanması gerekiyor.