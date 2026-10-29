Fed’in faizi sabit tutma kararı ve banka içindeki görüş ayrılıkları, altın ve gümüş piyasalarında kritik gelişmeleri beraberinde getirdi. İki aydır düşüş yaşayan külçe altın için uyarılar yapılırken, kıymetli metallerde yeni beklentiler gündeme geldi.

Altın fiyatları ekim ayında yüzde 2,5 değer kaybederek üst üste ikinci aylık düşüşe ilerlerken, analistler 2026 beklentilerini aşağı çekti. Gümüşte de Fed kararı sonrasında yüzde 1'i aşan kayıp yaşandı.

ABD Merkez Bankası (Fed), gösterge faizini yüzde 3,75 ile yüzde 4 aralığında sabit tuttu. Karara karşı çıkan iki isim ise derhal faiz artırılması yönünde muhalefet şerhi koydu. Fed Başkanı Kevin Warsh, piyasaları önceden yönlendirmeyi doğru bulmadığını belirterek aralık ayındaki karar için açık kapı bıraktı.

Karar ve açıklamaların ardından spot altın, New York kapanış işlemlerini 4.056 dolar civarında tamamladı. Piyasanın aralık ayında faiz artışını halihazırda fiyatlaması, hareketin sınırlı kalmasında etkili oldu.

2026 TAHMİNLERİ YENİDEN DÜŞÜRÜLDÜ

Reuters anketlerine katılan analistler 2026 yılı altın fiyatı tahminlerini üst üste ikinci çeyrekte de düşürdü. Analistler, yüksek tahvil getirileri ve güçlü doların altın üzerinde baskı oluşturduğunu belirtiyor.

Uzmanlara göre, önceki hafta yapay zeka hisselerinde yaşanan sert düşüş de nakit ihtiyacı duyan yatırımcıları altın satışına yöneltti. Piyasaların gündeminde ise perşembe günü açıklanması beklenen eylül ayı kişisel tüketim harcamaları (PCE) enflasyonu ile üçüncü çeyrek gayrisafi yurt içi hasıla (GSYİH) tahmini bulunuyor.

ALTINDA 4.084 DOLAR DİRENCİ

Dört saatlik grafikte 4.040 dolar civarında seyreden altın için 4.084 dolar direnç seviyesi olarak gösteriliyor. Analistlere göre fiyat bu seviyenin altında kaldığı sürece düşüş eğilimi sürebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 4.024 ve 3.986 dolar kilit destek noktaları olarak izleniyor.

GÜMÜŞTE 51,30 DOLAR İÇİN İKİ KOŞUL

Gümüş, Fed kararının ardından yüzde 1'den fazla düşerek 53,72 dolara geriledi. Sanayide yaygın kullanılan metalin, yüksek faizlerden ve ekonomik büyümedeki yavaşlamadan altına kıyasla daha fazla etkilendiği belirtiliyor.

Sonraki işlemlerde ons fiyatı 53,31 dolar civarında seyreden gümüşte teknik göstergeler satış baskısının sürdüğüne işaret ediyor. Analistlere göre 54,68 doların altında kalındığı sürece düşüş eğilimi devam edecek.

Gümüşün 52,69 doların altına gerilemesi ve bu seviyenin altında kapanış yapması halinde ise 51,30 dolar seviyesinin görülebileceği değerlendiriliyor.