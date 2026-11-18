Küresel piyasalarda doların güçlenmesi ve ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinden gelen faiz artışı mesajları, altın ve gümüş fiyatlarını vurdu. Ons altın yüzde 1,65'i aşan kayıpla 3 bin 781 dolara kadar gerilerken gram altın 6 bin 132 lirayı gördü. Gümüşte de yüzde 2,9'luk düşüş yaşandı.

Küresel piyasalarda doların güçlenmesi ve ABD Merkez Bankası (Fed) cephesinden gelen sıkı para politikası mesajları, değerli metaller üzerinde sert satış baskısı oluşturdu. Altın ve gümüş fiyatları gerilerken yurt içi piyasalarda da altın fiyatları son dönemin en düşük seviyelerine çekildi.

Son 19 ayın zirvesine yakın seyreden dolar, diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar açısından değerli metalleri daha maliyetli hale getirdi. Bu gelişme altın fiyatlarında düşüşü hızlandırdı. Güne 3 bin 847 dolardan başlayan ons altın, yüzde 1,65'i aşan kayıpla gün içinde 3 bin 781 dolara kadar geriledi.

Küresel piyasalardaki düşüş ve dolar/TL kurundaki hareketlilik gram altına da yansıdı. Gram altın gün içinde 6 bin 132 liraya kadar inerken 6 bin 133 lira seviyesinden işlem görmeye başladı. Spot gümüşün ons fiyatı ise yüzde 2,9 değer kaybederek 46,01 dolara düştü.

FED YETKİLİLERİNDEN FAİZ ARTIRIMI MESAJLARI

Değerli metallerdeki düşüşte Fed yetkililerinin faiz politikasına ilişkin açıklamaları da etkili oldu. Faiz getirisi sağlayan alternatif yatırım araçlarının cazibesinin artması, altın üzerindeki satış baskısını güçlendirdi.

New York Fed Başkanı John Williams, enflasyonla mücadele kapsamında faizlerin yeniden artırılmasının gerekebileceğini ifade etti. Ancak Williams, çok daha agresif faiz artışları yapılacağı yönündeki beklentilere karşı uyarıda bulundu.

St. Louis Fed Başkanı Alberto Musalem ise kalıcı enflasyonun kontrol altına alınabilmesi için birkaç faiz artışına daha ihtiyaç duyulabileceğine işaret etti.

Piyasalarda aralık ayında 25 baz puanlık faiz artışı ihtimali yüzde 96, 50 baz puanlık daha büyük bir artış ihtimali ise yüzde 4 olarak fiyatlanıyor.

PİYASALARIN GÖZÜ FED TUTANAKLARINDA

Yatırımcıların odağında, Fed'in para politikası görünümüne ilişkin ipuçları vermesi beklenen 27-28 Ekim tarihlerindeki Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının tutanakları bulunuyor.

Türkiye saatiyle 19.00'da açıklanması planlanan tutanakların, merkez bankasının faiz değerlendirmelerine ve önümüzdeki döneme ilişkin para politikası yol haritasına ışık tutması bekleniyor.

GÜNCEL ALTIN VE GÜMÜŞ FİYATLARI

Piyasalardaki son verilere göre altın fiyatları şöyle:

Gram altın satış fiyatı: 6.128 TL

Çeyrek altın satış fiyatı: 10.171 TL

Yarım altın satış fiyatı: 20.335 TL

Tam altın satış fiyatı: 41.232,17 TL

Cumhuriyet altını satış fiyatı: 40.610 TL

Gremse altın satış fiyatı: 103.396,62 TL

Ons altın satış fiyatı: 3.786,97 dolar

Gümüş fiyatlarında ise gram gümüş yurt içi piyasalarda 74,52 liradan işlem görüyor.