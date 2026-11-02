Değerli metallerle birikim yapan vatandaşların yatırım risklerini değerlendirmesi gerekiyor. Altın ve gümüş farklı hareket edebilir; çeşitlendirme ve nakit ihtiyacı önem taşıyor.

Her iki metal de küresel piyasalardan etkileniyor. Ancak sanayi talebi ve ekonomik gelişmeler gümüş üzerinde farklı etkiler yaratabiliyor.

NAKİT İHTİYACINI HESABA KATIN

Bütün birikimi fiziki metale dönüştürmek, acil nakit ihtiyacında satış zorunluluğu doğurabilir. Bu durum uygun olmayan bir fiyattan satışa yol açabilir.

ÇEŞİTLENDİRME RİSKİ AZALTMAYA YARDIMCI OLABİLİR

Birikimleri farklı araçlara dağıtmak tek bir piyasanın hareketine bağımlılığı azaltabilir. Ancak hiçbir yatırım yöntemi risksiz değildir.

MALİYETLERİ KARŞILAŞTIRIN

Banka hesabı, fiziki ürün ve farklı yatırım araçlarının ücretleri incelenmeli. Yalnızca görünen fiyata göre karar verilmemeli.

UZUN VADELİ PLAN YAPIN

Yatırım kararları kişinin gelirine, borcuna ve hedeflerine uygun olmalı. Kısa vadeli fiyat hareketleriyle acele işlem yapılmamalı.