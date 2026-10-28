Yüzük, bilezik ve kolyelerin üzerinde bulunan küçük damgalar, altının ayarına ilişkin bilgi verebiliyor. Ancak damga tek başına ürünün gerçekliğini kesin olarak kanıtlamıyor.

Evde uzun süredir kullanılmayan altın takıları bulunan kişiler, satış veya değerlendirme öncesinde ürünün özelliklerini öğrenmek isteyebiliyor. Takıların iç kısmında ya da kilit bölümünde bulunan küçük rakamlar ve semboller bu araştırmada ilk ipuçlarından biri olabiliyor. Bu işaretlerin ne anlama geldiğini bilmek, ürün hakkında daha bilinçli sorular sormayı kolaylaştırıyor.

Altın takılarda görülen ayar işaretleri, ürünün altın içeriğine ilişkin bilgi verebilir. Ancak farklı üreticilerin işaretleme biçimleri değişebildiği gibi eski takılarda damgalar aşınmış da olabilir. Bu nedenle işaretin okunması, takının gerçekliğini tek başına doğrulayan bir işlem olarak görülmemeli.

Takının satış değeri belirlenirken altın içeriği ve ağırlığının yanı sıra ürünün tasarımı, işçiliği ve varsa marka özellikleri de dikkate alınabilir. Bazı ürünlerde taşlar veya farklı metaller bulunduğundan toplam ağırlık doğrudan altın ağırlığı anlamına gelmeyebilir. Güncel fiyatlar da piyasa koşullarına göre değişir.

Satış düşünülüyorsa takının güvenilir bir kuyumcuda veya yetkili uzman tarafından değerlendirilmesi daha sağlıklı olabilir. Evde mıknatısla deneme yapmak ya da takıyı çizmek gibi yöntemler kesin sonuç sağlamaz ve ürüne zarar verebilir. Birkaç farklı yerden değerlendirme almak, teklifleri karşılaştırmaya yardımcı olabilir.