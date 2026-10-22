Finans analisti İslam Memiş, Merkez Bankası’nın faiz kararı öncesinde altın, Bitcoin ve gayrimenkul piyasalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Piyasalardaki manipülasyonlara dikkat çeken Memiş, 2026’yı “varlık biriktirme yılı” olarak nitelendirirken 2027 için önemli değişim uyarısı yaptı.

Finans analisti İslam Memiş, Merkez Bankası’nın faiz kararı öncesinde altın, gümüş, Bitcoin ve gayrimenkul piyasalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 2026 yılının “varlık biriktirme yılı” olduğunu belirten Memiş, yatırımcılara kısa vadeli kazanç beklentisinden uzak durmaları çağrısı yaparken 2027 yılına ilişkin dikkat çeken bir öngörüde bulundu.

Faiz kararından kripto para piyasalarına, altın fiyatlarından gayrimenkul yatırımlarına kadar birçok konuda değerlendirmelerde bulunan finans analisti İslam Memiş, yatırımcılara yönelik uyarılarını paylaştı. Memiş, piyasalardaki gelişmelere dikkat çekerek yatırım kararlarında uzun vadeli düşünmenin ve birikimleri çeşitlendirmenin önemini vurguladı.

MERKEZ BANKASI’NIN FAİZ KARARI İÇİN BEKLENTİSİNİ AÇIKLADI

Merkez Bankası’nın faiz kararına ilişkin piyasa beklentisinin 100 baz puanlık indirim yönünde olduğunu belirten İslam Memiş, kendi görüşünün ise faizlerin sabit tutulması yönünde olduğunu ifade etti.

Olası bir faiz indiriminin piyasalarda büyük bir etki yaratmasını beklemediğini dile getiren Memiş, küresel piyasaları ve Türkiye ekonomisini olumsuz etkileyen temel unsurlardan birinin yüksek seyreden petrol fiyatları olduğunu söyledi.

BİTCOİN VE ALTIN İÇİN KRİTİK SEVİYELERİ PAYLAŞTI

Kripto para piyasasının son dönemde manipülasyonlara açık hâle geldiğini belirten Memiş, buna rağmen Bitcoin’in 80 bin dolar seviyesinin üzerinde tutunmayı başardığını ifade etti. Analist, Bitcoin’de yukarı yönlü hareketin devam edebileceğini öngördü.

Altın piyasasına ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Memiş, ons altında 4.070 dolar seviyesini destek, 4.270 dolar seviyesini ise direnç noktası olarak gösterdi.

“2026 BİRİKTİRME YILI”

2026 yılının kısa vadede para kazanma hedefinden ziyade varlık biriktirmeye odaklanılması gereken bir dönem olduğunu belirten İslam Memiş, yatırımcılara şu sözlerle seslendi:

"Fiyata değil, miktara odaklanın. 2026 yılında altın, gümüş ve kripto para piyasasında kimse kısa vadeli kazanç beklemesin. Bu süreçte birikim yapanlar kazanacak. 2027 ise finansal piyasalarda büyük bir değişim yılı olacak"

EV Mİ, ALTIN MI? YATIRIMCILARA DİKKAT ÇEKEN KIYASLAMA

Gayrimenkul ve altın yatırımlarını da değerlendiren Memiş, yatırım araçlarının çeşitlendirilmesinin önemine dikkat çekti. Ev sahibi olmak isteyenlerin mevcut altın fiyatlarını da göz önünde bulundurarak karar verebileceğini belirten analist, yatırım amacıyla gayrimenkul almayı düşünenleri ise uyardı.

10 milyon lira değerindeki bir evin bir yıl içinde 20 milyon liraya yükselmesinin zor olduğunu ifade eden Memiş, mevcut koşullarda altının değer kazanma potansiyelinin gayrimenkule kıyasla daha yüksek olduğunu savundu.

BİRİKİMLERİ ÇEŞİTLENDİRME TAVSİYESİ

Yatırımcılara birikimlerini farklı araçlar arasında dağıtmalarını öneren İslam Memiş, altın ve Bitcoin gibi varlıkların birlikte değerlendirilebileceğini belirtti. Analist, mevcut birikimin yarı yarıya altın ve Bitcoin gibi varlıklar arasında paylaştırılabileceği yönünde tavsiyede bulundu.