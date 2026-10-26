Altın fiyatlarında düşüş sürerken yatırımcıların gözü yeniden yükseliş sinyallerine çevrildi. 26 Ekim 2026’da gram altın 6 bin 500 liranın altında işlem görürken, üç ayın en düşük seviyesine gerileyen altında uzun vadeli yükseliş beklentisinin devam edip etmediği merak konusu oldu. Değerli metaller analisti Przemyslaw Radomski, önümüzdeki günler veya haftalarda yeni dip seviyelerinin görülebileceğini belirtti.

Cuma gününü yüzde 0,56 düşüşle 6 bin 386 liradan tamamlayan gram altın, haftanın ilk işlem gününe yükselişle başladı. Gram altın, yüzde 0,45 değer kazanarak 6 bin 415 liradan işlem görüyor.

Aynı dakikalarda çeyrek altın 10 bin 610 liradan, Cumhuriyet altını ise 42 bin 242 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı da tahvil faizleri ve dolar endeksindeki gerilemenin etkisiyle yüzde 0,3 yükselerek 4 bin 7 dolara çıktı.

Orta Doğu'da artan jeopolitik riskler, yapay zekâ yatırımlarının finansmanına ilişkin belirsizlikler ve büyük şirketlerin bilançolarından gelen sinyaller, piyasalardaki fiyatlamalar üzerinde etkili olmayı sürdürüyor.

ALTINDA DÜŞÜŞ SÜREBİLİR

Değerli metaller analisti Przemyslaw Radomski, altın fiyatlarındaki düşüşün henüz sona ermemiş olabileceğine dikkat çekti. Radomski, önümüzdeki günlerde veya haftalarda altının yeni dip seviyelerini görebileceğini belirtti.

Analist, altının 2026 yılı içinde görülen en düşük seviyelere yeniden gerilemesini de olası senaryolar arasında değerlendiriyor.

UZUN VADELİ YÜKSELİŞ BEKLENTİSİ SÜRÜYOR

Radomski'nin kısa vadeli temkinli yaklaşımı, uzun vadeli yükseliş beklentisinden vazgeçtiği anlamına gelmiyor. Nefes'te yer alan habere göre analist, altın ve gümüş fiyatlarında birkaç hafta ya da ay sürebilecek bir düzeltmenin ardından yükseliş hareketinin yeniden başlayabileceğini öngörüyor.