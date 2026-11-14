Altın fiyatları küresel piyasalarda haftayı sert düşüşle tamamladı. Ons altındaki yüzde 4,56'lık kayıp gram altına da yansırken, ABD'de hızlanan enflasyon ve FED'in aralık ayında faiz artırabileceği beklentisi piyasalarda baskıyı artırdı.

Küresel piyasalarda altın fiyatları haftayı sert kayıpla tamamladı. Ons altın, haftalık bazda yüzde 4,56 gerileyerek 3 bin 884 dolardan kapanış yaptı. Böylece haziran ayından bu yana en sert haftalık düşüş kaydedildi. Ons altında son olarak 5 Haziran'da sona eren haftada yüzde 4,61'lik kayıp yaşanmıştı.

Son düşüşün ardından ons altın, analistlerin kritik destek seviyesi olarak gösterdiği 3 bin 850-3 bin 875 dolar bandının hemen üzerinde tutundu. Son üç haftanın dip seviyelerinin de bulunduğu bu bölge, piyasaların yakın takibine girdi.

Spot piyasada işlem gören gram altın da düşüşten etkilendi. Haftalık bazda yüzde 4,17 değer kaybeden gram altın, cuma gününü 6 bin 286 TL seviyesinden tamamladı.

ENFLASYON VE FAİZ BEKLENTİLERİ ALTINI BASKILADI

Altın fiyatlarındaki satış baskısını artıran gelişmelerin başında ABD'de enflasyonun yeniden hızlanması ve FED'in para politikasına ilişkin beklentilerde yaşanan değişim geldi.

ABD'de ekim ayında tüketici fiyatları aylık bazda yüzde 0,4 artarak piyasa beklentilerinin üzerine çıktı. Çekirdek enflasyonda da aylık artışın yüzde 0,3 olarak gerçekleşmesi, fiyat baskılarının henüz istenen ölçüde hafiflemediğine işaret etti.

Açıklanan verilerin ardından ABD Merkez Bankasının (FED) aralık ayında faiz artırabileceği yönündeki beklentiler güç kazandı. CME FedWatch verilerine göre, 25 baz puanlık faiz artırımı ihtimali yüzde 95'e yükseldi.

ABD TAHVİL FAİZLERİ VE DOLAR ENDEKSİ YÜKSELDİ

Enflasyon verilerinin ardından ABD tahvil getirilerinde de yükseliş yaşandı. Özellikle kısa vadeli tahvillerdeki hareketlilik, FED'in daha sıkı bir para politikası izleyebileceği beklentisini güçlendirdi.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 5,14'e yükselirken, 19 ayın zirvesini gören dolar endeksi 103,41 seviyesine yöneldi.

Tahvil getirileri ve dolar endeksindeki yükseliş, altın fiyatları üzerinde çifte baskı oluşturdu. Faiz getirisi bulunmayan altını elde tutmanın maliyeti artarken, doların değer kazanması diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar açısından altını daha pahalı hale getirdi.

PETROL FİYATLARINDAKİ DALGALANMA ENFLASYON ENDİŞESİNİ ARTIRDI

Küresel enerji piyasalarında ABD-İran hattındaki diplomatik belirsizlikler, petrol fiyatlarında sert dalgalanmalara neden oldu. Diplomatik çözüm beklentilerinin etkisiyle Brent petrol 90 doların altını test etti. Ancak müzakere sürecine ilişkin belirsizliklerin devam etmesiyle fiyatlar yeniden yükselişe geçti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın “İran'la anlaşmaya ihtiyaç duymadığını” belirtmesinin yanı sıra Suudi Arabistan'daki enerji tesislerine ve Hürmüz Boğazı'ndaki tankerlere yönelik saldırıların sürmesi, petrol fiyatlarını destekleyen gelişmeler arasında yer aldı.

Brent petrol haftayı 96,13 dolar seviyesinden tamamladı. Fiyatların yeniden 95 doların üzerine çıkması, enerji maliyetleri üzerinden enflasyonun tekrar hızlanabileceği yönündeki endişeleri artırdı.