Altın bozdurmak isteyenlerin ilk yaptığı işlemlerden biri güncel gram fiyatını kontrol etmek oluyor. Ancak internette görülen fiyat, her altın türünün aynı tutardan alınacağı anlamına gelmiyor. Kuyumcunun alış fiyatı, ürünün niteliği ve piyasa koşulları nedeniyle farklılık gösterebilir.

Bilezik, kolye ve yüzük gibi takılarda işçilik bedeli de önem taşıyor. Satın alırken ödenen işçilik tutarı, ürün bozdurulurken aynı şekilde geri alınamayabilir. Bu nedenle takının satın alma fiyatıyla bozdurma fiyatı arasındaki fark, yalnızca altının gram değerine bakılarak hesaplanmamalı.

Satış öncesinde ürünün ayarı ve gramı hakkında bilgi edinmek, birkaç farklı kuyumcudan fiyat almak ve teklif edilen tutarın hangi hesaplamaya dayandığını sormak yararlı olabilir. Fiyat karşılaştırması yaparken aynı ayar ve türdeki ürünlerin karşılaştırılması gerekir.

Altın bozdururken acele karar vermek yerine net ödeme tutarını öğrenmek daha sağlıklı bir yaklaşım. Özellikle yüksek miktarlı satışlarda işlem belgesini saklamak ve fiyatın hangi ölçütlere göre belirlendiğini anlamak, sonradan yaşanabilecek anlaşmazlıkları önleyebilir.