Altınını nakde çevirmek isteyen vatandaşların kuyumcular arasında fiyat karşılaştırması yapması öneriliyor. Alış ve satış fiyatları arasındaki fark, altının türüne ve işçilik özelliklerine göre değişebiliyor.

Altın, birikimlerini değerlendirmek isteyen vatandaşların sıkça tercih ettiği yatırım araçları arasında yer alıyor. Ancak altın bozdururken yalnızca güncel gram altın fiyatına bakmak, elde edilecek tutarı doğru hesaplamak için yeterli olmayabiliyor.

Kuyumcuların altın alım fiyatları; altının saflığına, ürünün türüne, işçilik durumuna ve piyasa koşullarına göre değişebiliyor. Bu nedenle aynı gün içerisinde farklı işletmelerden farklı teklifler alınması mümkün olabiliyor.

İŞÇİLİK ALTININ DEĞERİNİ ETKİLİYOR

Özellikle bilezik, kolye ve yüzük gibi takılarda ürünün işçilik maliyeti, satın alma fiyatını artırabiliyor. Ancak bu maliyetin tamamı altın bozdurulurken geri alınamayabiliyor. Yatırım amacıyla alınan standart altın ürünleri ile işçilikli takılar arasında bu açıdan önemli farklar bulunuyor.

Altınını satmayı düşünenlerin ürünün ayarını ve ağırlığını öğrenmesi, birkaç kuyumcudan fiyat alması ve tekliflerin aynı ölçütler üzerinden karşılaştırılması önem taşıyor.

Ayrıca işlem öncesinde uygulanacak kesintilerin ve ödenecek net tutarın açıkça sorulması öneriliyor. Böylece vatandaşlar altınlarını satarken daha bilinçli karar verebiliyor.