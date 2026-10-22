Gram altın fiyatı aynı görünse bile satın alacağınız ürünün maliyeti farklı olabilir. İşçilik, ürünün türü ve alış-satış fiyatları kararınızı etkileyebilir.

Altın almayı düşünenlerin ilk baktığı bilgi genellikle güncel gram fiyatı oluyor. Ancak kuyumcudan alınan altın ürününün fiyatı, ekranda görülen piyasa değerinden farklı olabilir.

Ürünün ayarı, ağırlığı, işçiliği ve satıcının fiyatlama politikası toplam maliyeti etkileyebilir. Bu nedenle yalnızca gram fiyatına bakarak iki ürünün aynı koşullarda satıldığını düşünmek doğru değildir.

Özellikle takı olarak alınan altınlarda işçilik maliyeti önemli bir fark yaratabilir. Ürün bozdurulurken bu maliyetin tamamının geri alınacağı varsayılmamalı.

Yatırım amacıyla alınan ürünlerde de ürünün türü, saflığı ve alım-satım farkı değerlendirilmelidir. İşlem öncesinde hem alış fiyatını hem de aynı ürünün satılması durumunda uygulanacak fiyatı sormak, maliyetin daha iyi anlaşılmasını sağlar.

Altın fiyatları piyasa koşullarına bağlı olarak değiştiğinden kısa vadeli kazanç garantisi veren iddialara temkinli yaklaşılmalı.

Alım kararı kişinin nakit ihtiyacı, yatırım süresi ve risk toleransına göre verilmelidir. Ürünün özelliklerini ve ödenen tutarı gösteren belgeleri saklamak da olası uyuşmazlıklarda faydalı olabilir.