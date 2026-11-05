Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Türkiye'den Almanya'ya seyahat edecek iş insanlarının vize işlemlerini kolaylaştırmak için tüm birimlerin görevlendirildiğini belirterek, yeni uygulamanın kısa sürede hayata geçirileceğini bildirdi.

AA- Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Türkiye'den Almanya'ya seyahat edecek iş insanlarının vize işlemlerinin kolaylaştırılması için ilgili birimlerin görevlendirildiğini ve yeni uygulamanın kısa sürede hayata geçirileceğini açıkladı.

Wadephul, Federal Meclis'te (Bundestag) milletvekillerinin sorularını yanıtlarken, Almanya'nın Türkiye ile vize süreçlerini iyileştirmeye yönelik yeni adımlar üzerinde çalıştığını belirtti.

Kuzey Ren-Vestfalya (KRV) Eyaleti Başbakanı Hendrik Wüst'ün eylül ayında Türkiye'ye gerçekleştirdiği ziyaret sırasında Türk iş insanlarına yönelik vize kolaylığı sağlanacağını duyurduğunun hatırlatılması üzerine Wadephul, hazırlıkların devam ettiğini ifade etti.

Wadephul, "Bunu şu anda çok hızlı bir şekilde hayata geçiriyoruz. Tüm birimler bu konuda görevlendirildi." dedi.

VİZE İŞLEMLERİNİN HIZLANDIRILMASI İÇİN PERSONEL DESTEĞİ GEREKİYOR

Vize işlemlerinin hızlandırılmasının yalnızca idari düzenlemelerle mümkün olmayacağına dikkati çeken Wadephul, Federal Meclis'teki bütçe görüşmelerinde Dışişleri Bakanlığına daha fazla personel tahsis edilmesi gerektiğini dile getirdi.

Türkiye'de başvuru süreçlerini kolaylaştıracak başka seçenekleri de değerlendirdiklerini belirten Alman Bakan, vize başvurularının alınabileceği ve bazı konsolosluk işlemlerinin gerçekleştirilebileceği yeni bir şube açılmasının da gündemlerinde olduğunu kaydetti.

AİLE BİRLEŞİMİ VE ZİYARET VİZELERİNDE BEKLEME SÜRELERİ GÜNDEMDE

Türkiye'den aile ziyareti ve aile birleşimi gibi nedenlerle Almanya'ya gitmek isteyenlerin bazı durumlarda bir yıldan uzun süre vize beklediğinin gündeme getirilmesi üzerine Wadephul, vize başvurularının büyük bölümünün olağan dışı bekleme süreleri yaşanmadan sonuçlandırıldığını savundu.

Dışişleri Bakanlığının vize işlemlerinin önemli bir bölümünü yürüttüğünü belirten Wadephul, "Çoğu vize, olağan dışı bekleme süreleri olmaksızın işleniyor." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin de uzun bekleme sürelerinin yaşandığı ülkeler arasında bulunduğunu kabul eden Wadephul, sorunun çözümü için dijitalleşme, bölgeselleşme ve personelin ihtiyaç duyulan bölgelere esnek şekilde yönlendirilmesi gibi yöntemler üzerinde çalıştıklarını aktardı.

Alman Bakan, vize başvurularının daha hızlı sonuçlandırılabilmesi için mevcut personel kapasitesinin yetersiz kaldığını vurgulayarak, "Ancak sınırlarımıza ulaşıyoruz, sevgili meslektaşlarım. Şunu açıkça söylemeliyim ki işlemlerin hızlandırılması bekleniyorsa Dışişleri Bakanlığına ve özellikle BfAA'ya ihtiyaç vardır." diye konuştu.