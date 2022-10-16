Almanya’da Türk kızı Selin tecavüze uğradı: 24 saat süren dehşet

Almanya’da 23 yaşındaki Türk kızı Selin’in, 24 saat boyunca tutulduğu kulübede yaşadığı dehşete ilişkin detaylar ortaya çıktı. Bugün görülen mahkemede sanık Patrick N. isimli şahıs suçunu itiraf etti.

Almanya’nın Stuttgart kentinde 8 Nisan’da bir corona test merkezinden çıkan 23 yaşındaki Türk kızı Selin E. eve doğru gittiği sırada hayatının kabusunu yaşadı. Akşam 8 saatlerinde evine doğru ilerleyen Selin’e, Patrick N. isimli şahıs arkadan saldırdı. Onu ceketinden yakalayan Patrick N, bıçak zoruyla yaşadığı kulübeye götürdü.

Burada 24 saat boyunca tutulan ve defalarda tecavüze uğrayan 23 yaşındaki genç kız hayatının kabusunu yaşarken, dün Patrick N’nin duruşması vardı.

KORKUNÇ İFADELER

Selin E, duruşmaya katılmazken, başsavcının olayla ilgili yaptığı açıklamalar genç kızın yaşadığı kabusu gözler önüne serdi. Başsavcı, “İki eliyle boğazını sıktı ve öldürmekle tehdit etti.” Sonra onu aylardır yaşadığı bahçedeki barakaya sürükledi. Burada defalarca tecavüz etti.” dedi.

Selin E, ifadesinde sanığın uyuşturucu etkisinde olduğunu belirtirken, onunla iletişim kurmaya çalıştığını ancak başarılı olmadığını söyledi.

Patrick N, suçunu kabul etti. Dört yıldır hapiste bulunan Patrick N.’nin tutukluluğu sürüyor.