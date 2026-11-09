Alman otomotiv şirketi Bosch'un Bursa'daki fabrikasında bir süredir gündemde olan işten çıkarmaların uygulanmaya başlandığı bildirildi. İlk aşamada Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) kapsamında bulunan yaklaşık 300 işçinin işine son verildiği belirtildi.

Evrensel'in haberine göre, fabrikadaki işten çıkarmalar saatlik ücreti yüksek olan işçilerden başladı. İşten çıkarmaların önümüzdeki dönemde de devam etmesi beklenirken, toplamda yaklaşık 1200 işçinin işsiz kalabileceği ifade edildi.

BOSCH'TA İŞTEN ÇIKARMALARIN DEVAM ETMESİ BEKLENİYOR

Bursa'daki fabrikada başlayan işten çıkarmaların önümüzdeki süreçte farklı çalışan gruplarını da kapsayacağı öne sürülüyor. İlk aşamada yaklaşık 300 işçinin işten çıkarıldığı belirtilirken, toplam işten çıkarma sayısının 1200'e ulaşabileceği ifade ediliyor.

Şirketin küçülme planı kapsamında özellikle üretim bölümünde çalışan işçilerin durumunun önümüzdeki dönemde netleşmesi bekleniyor.

NE OLMUŞTU?

Bosch, Mayıs 2026'da Bursa'daki fabrikasında yaklaşık 1400 çalışanı kapsayan bir küçülme programı başlattığını duyurmuştu. Şirket, elektrikli otomobillerin yaygınlaşmasıyla geleneksel otomotiv parçalarına olan talebin azalmasını işten çıkarma kararının gerekçesi olarak göstermişti.

Plan kapsamında çoğunluğu mavi yakalı çalışanlardan oluşan işten çıkarmaların 2027 yılının sonuna kadar kademeli olarak gerçekleştirilmesi, yaklaşık 300 beyaz yakalı çalışana yönelik işten çıkışların ise 2030 yılına kadar tamamlanması öngörülmüştü.

Öte yandan, işten çıkarmaların kapsamını daraltmak amacıyla Türk Metal Sendikası ile şirket arasında görüşmelerin de başladığı bildirilmişti.