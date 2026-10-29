Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, önceden planlanan programı ve yoğun çalışma takvimi nedeniyle Türkiye'de düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı zirvesine katılmayacak. Azerbaycan'ı zirvede Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov temsil edecek.

Operativ Media'nın Report.az'a dayandırdığı habere göre, Aliyev'in Türkiye ziyaretine katılmama kararında önceden planlanan programı etkili oldu. Cumhurbaşkanının talimatıyla Azerbaycan'ın zirvedeki temsil görevini Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov üstlenecek.

ALİYEV'İN BAKÜ'DEKİ PROGRAMI BELLİ OLDU

İlham Aliyev'in 30 Ekim'de Bakü'de ilk kez düzenlenen FIFA U-15 Dünya Kupası ve Festivali'nin finalistlerine ödüllerini vermesi bekleniyor. Turnuvanın final karşılaşması ve resmi kapanış töreni de aynı gün gerçekleştirilecek.

Haberde, Cumhurbaşkanının ödül törenine katılımının önceden planlandığı belirtildi.

AZERBAYCAN'I ZİRVEDE BAYRAMOV TEMSİL EDECEK

Cumhurbaşkanı Aliyev'in talimatı doğrultusunda Ceyhun Bayramov, Türk Devletleri Teşkilatı zirvesinde Azerbaycan adına yer alacak. Azerbaycanlı temsilcilerin, zirve kapsamında düzenlenecek diğer etkinliklere de katılım sağlaması bekleniyor.