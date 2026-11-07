Azerbaycan’da devlet okullarında okul üniformasının bütünlüğünü bozan ve eğitimin laik niteliğine uygun olmayan ek kıyafetlerin kullanılması yasaklandı. Devlet okullarında başörtülü öğrencilere yönelik kısıtlama özel okullara da sıçradı. Başkent Bakü’deki bazı özel okul yönetimlerinin, başörtülü öğrencilerin ailelerine çocuklarının başörtülerini çıkarmaları için 20 gün süre tanıdığı öne sürüldü.

Azerbaycan’da devlet okullarındaki başörtüsü kısıtlamalarının ardından, başkent Bakü’de bazı özel okullarda da benzer uygulamalara gidildiği öne sürüldü. Velilerin aktarımlarına göre okul yönetimleri, öğrencilerin eğitimlerine devam edebilmesi için başörtülerini çıkarmalarını istedi ve ailelere 20 gün süre tanıdı.

Haberler.com’un bölge basını ve velilerin anlatımlarına dayandırdığı haberinde, devlet okullarından uzaklaştırılan başörtülü öğrencilerin özel okullara nakil ve kayıt kabul işlemlerinin 2 Kasım itibarıyla durdurulduğu iddiasına da yer verildi.

Veliler, başvurdukları özel liselerden boş kontenjan bulunmadığı ya da Eğitim Bakanlığı’ndan talimat beklendiği gerekçesiyle ret yanıtı aldıklarını öne sürdü. Bazı okul temsilcileri ise özel eğitim kurumlarının da devletin belirlediği kurallara uymak zorunda olduğunu ifade etti.

BAKAN YARDIMCISI: KURALLAR ÖZEL OKULLARI DOĞRUDAN KAPSAMIYOR

Azerbaycan Bilim ve Eğitim Bakan Yardımcısı Firudin Gurbanov, devlet okulları için belirlenen kıyafet kurallarının özel okulları doğrudan kapsamadığını açıkladı. Gurbanov, özel genel eğitim kurumlarının kendi tüzükleri doğrultusunda kıyafet kuralları belirleme yetkisine sahip olduğunu da belirtti.

Tartışılan uygulamanın, Azerbaycan Bakanlar Kurulu’nun 21 Eylül’de kabul ettiği 309 sayılı karara dayandırıldığı aktarıldı. Düzenlemede doğrudan “başörtüsü” veya “hicab” ifadeleri yer almıyor. Kararda, okul formasının bütünlüğünü bozan ve laiklik ilkesine uygun olmayan unsurların kullanılmasının yasaklandığı belirtildi.

11 VELİ OMBUDSMANA BAŞVURDU

Gelişmelerin ardından 11 velinin Azerbaycan İnsan Hakları Komiserliği’ne (Ombudsman) başvurduğu bildirildi.

Haberde, Uluslararası Af Örgütü ve İnsan Hakları İzleme Örgütü’nün de uygulamayı eğitim hakkı ve din özgürlüğü açısından ayrımcı olarak nitelendirdiği, kısıtlamaların kaldırılması çağrısında bulunduğu aktarıldı.