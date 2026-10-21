Azerbaycan makamları, aralarında Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu ve spor yorumcusu Ahmet Çakar'ın da bulunduğu 31 Türk vatandaşının ülkeye girişini yasakladı. İnternet ve sosyal medya paylaşımlarını gerekçe göstereren Bakü yönetimi, kararın egemenlik, millî güvenlik ve anayasal düzeni koruma amacıyla alındığını bildirdi.

Azerbaycan makamları, 21 Ekim 2026 tarihinde yayımlanan 406/26 sayılı resmî açıklamayla Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı 31 kişinin ülkeye girişinin yasaklandığını duyurdu.

Resmî metinde, söz konusu kişilerin Azerbaycan mevzuatı uyarınca "istenmeyen kişi" ilan edildiği belirtilirken karara gerekçe olarak sosyal medya ve internet platformlarında yer alan çeşitli açıklamalar gösterildi.

Bakü yönetiminin kamuoyuyla paylaştığı listede Türk siyasetinden, medya dünyasından, akademiden ve dinî çevrelerden tanınan isimler yer aldı.

İstenmeyen kişi ilan edilenler arasında Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu ve HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Yahya Uğraş dikkat çekti.

Listede ayrıca eski Ayasofya imamı ve Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Mehmet Boynukalın, gazeteci ve yazarlar Yusuf Kaplan ile İsmail Kılıçarslan ve eski hakem, spor yorumcusu Ahmet Çakar da bulunuyor.

KARARIN GEREKÇESİ: 'EGEMENLİK'

Azerbaycan makamları, kararın gerekçelerini ülkenin egemenliğinin ve anayasal düzeninin korunması çerçevesinde açıkladı.

Resmî açıklamada, adı geçen kişilerin sosyal medya platformları ve internet siteleri aracılığıyla Azerbaycan'ın egemenliğini, millî güvenliğini, anayasal düzenini, halkını ve yönetimini hedef alan ifadeler kullandığı ileri sürüldü.

Metinde, yönetimin zor kullanılarak değiştirilmesine yönelik çağrılar yapılması ile dinî radikalizm temelinde şiddetin, dinî nefretin ve düşmanlığın körüklenmesi, kararın gerekçeleri arasında sıralandı.

Öte yandan açıklamada, listedeki isimlerin hangi somut söz veya eylemleri nedeniyle bu kapsama alındığına ilişkin kişi bazında ayrıntılı örneklere yer verilmedi.

AZERBAYCAN'A GİRİŞİ YASAKLANAN 31 TÜRK VATANDAŞI

Azerbaycan makamlarının açıkladığı listede yer alan isimler ve belirtilen görevleri şöyle: