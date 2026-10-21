Azerbaycan makamları, 21 Ekim 2026 tarihinde yayımlanan 406/26 sayılı resmî açıklamayla Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı 31 kişinin ülkeye girişinin yasaklandığını duyurdu.
Resmî metinde, söz konusu kişilerin Azerbaycan mevzuatı uyarınca "istenmeyen kişi" ilan edildiği belirtilirken karara gerekçe olarak sosyal medya ve internet platformlarında yer alan çeşitli açıklamalar gösterildi.
Bakü yönetiminin kamuoyuyla paylaştığı listede Türk siyasetinden, medya dünyasından, akademiden ve dinî çevrelerden tanınan isimler yer aldı.
İstenmeyen kişi ilan edilenler arasında Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu ve HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Yahya Uğraş dikkat çekti.
Listede ayrıca eski Ayasofya imamı ve Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Mehmet Boynukalın, gazeteci ve yazarlar Yusuf Kaplan ile İsmail Kılıçarslan ve eski hakem, spor yorumcusu Ahmet Çakar da bulunuyor.
KARARIN GEREKÇESİ: 'EGEMENLİK'
Azerbaycan makamları, kararın gerekçelerini ülkenin egemenliğinin ve anayasal düzeninin korunması çerçevesinde açıkladı.
Resmî açıklamada, adı geçen kişilerin sosyal medya platformları ve internet siteleri aracılığıyla Azerbaycan'ın egemenliğini, millî güvenliğini, anayasal düzenini, halkını ve yönetimini hedef alan ifadeler kullandığı ileri sürüldü.
Metinde, yönetimin zor kullanılarak değiştirilmesine yönelik çağrılar yapılması ile dinî radikalizm temelinde şiddetin, dinî nefretin ve düşmanlığın körüklenmesi, kararın gerekçeleri arasında sıralandı.
Öte yandan açıklamada, listedeki isimlerin hangi somut söz veya eylemleri nedeniyle bu kapsama alındığına ilişkin kişi bazında ayrıntılı örneklere yer verilmedi.
AZERBAYCAN'A GİRİŞİ YASAKLANAN 31 TÜRK VATANDAŞI
Azerbaycan makamlarının açıkladığı listede yer alan isimler ve belirtilen görevleri şöyle:
-
Ahmet Barış İyison – İyison Medya ve Gazeteciabi projesinin yöneticisi
-
Cem Özyurt – Blog yazarı
-
Akın Duru – TV8 ve Acunmedya çalışanı
-
Dursun Eker – Gazeteci, File Prodüksiyon Hizmetleri
-
Adem Özköse – Gazeteci, siyasi analist ve yazar
-
Muhammed Emin Yıldırım – Köklü Değişim dergisi ve medya grubunun İstanbul temsilcisi
-
Cüneyt Sezer – Blog yazarı, sosyolog ve siyasi analist
-
Serhat Koyuncu – Kamuoyunda faaliyet gösteren isim
-
Mikail Ayyıldız – Dinî araştırmacı ve yazar
-
Ahi Aratoğlu – Araştırmacı yazar, şair ve sosyolog
-
Muharrem Çavuş – Eski AK Parti Boğaziçi Gençlik Kolları Başkanı (2020-2025)
-
Fatih Erbakan – Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı
-
Yahya Uğraş – HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı
-
Aydın Binboğa – Ekonomist ve siyasetçi
-
Hakkı Eren – Köklü Değişim gazetecisi
-
Sait Seyitoğlu – HÜDA PAR Batman mali ve idari işler sorumlusu
-
Mehmet Boynukalın – Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi profesörü, eski Ayasofya imamı
-
Okan Aytaş – Gazeteci, Finansopia Medya sahibi
-
Mert Armağan – Gazeteci
-
Yaşar Yavuz – Gazeteci
-
Ahmet Sırrı Arvas – Şair, gazeteci ve yazar
-
Yusuf Kaplan – Yazar ve gazeteci
-
Erdinç Teğmen – Erte Medya sahibi
-
Ahmet Çakar – Spor yorumcusu ve eski futbol hakemi
-
Halil Atakan Ay – İlahiyatçı
-
İsmail Kılıçarslan – TVNET ve Yeni Şafak yazarı
-
Murat Şahin – Akit TV program sunucusu
-
İrfan Kaya Ülger – Akit TV program sunucusu
-
Fatin Dağıstanlı – Akit TV program sunucusu
-
Ömer Ulutaş – Toprak Partisi Genel Başkanı
-
Ömer Faruk Gergerlioğlu – Milletvekili