Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in resmi daveti üzerine "Karabağ Zaferi" programı ve Azerbaycan'ın 8 Kasım Zafer Günü'nün 6. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenecek etkinliklere katılmak, aynı zamanda resmi temaslarda bulunmak üzere Azerbaycan'a gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı taşıyan uçak Karabağ bölgesinde yer alan Füzuli Uluslararası Havalimanı'na iniş yaparken, Erdoğan havalimanında bizzat Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Birol Akgün ile iki ülkenin üst düzey yetkilileri tarafından karşılandı.

Karşılamanın hemen ardından Erdoğan ile Aliyev'in kol kola girerek uçak pistinde yürüdüğü ve alanda kendilerini bekleyen heyetleri birlikte selamladığı samimi anlar büyük dikkat çekti.

ŞUŞA'YA GEÇECEKLER

Havalimanındaki sıcak karşılamanın ardından Şuşa kentine geçmesi beklenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan ziyareti kapsamında mevkidaşı İlham Aliyev ile baş başa ve heyetler arası görüşmelerde bir araya gelecek.

Görüşmenin ardından iki liderin kameralar karşısına geçerek ortak basın açıklaması yapması planlanırken; temaslar çerçevesinde Türkiye ile Azerbaycan arasındaki çok boyutlu işbirliğinin kapsamlı biçimde değerlendirileceği, bölgesel ve küresel gelişmelerin ele alınarak istişare edileceği bildirildi.

Ziyaret programı doğrultusunda Erdoğan'ın ayrıca Hocalı Soykırım Anıtı ile Hankendi'de bulunan Zafer Anıtı'nı ziyaret edip anıtlara çelenk bırakması öngörülüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Karabağ temaslarında geniş bir heyet eşlik ediyor. Ziyarette Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın yanı sıra Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu ile Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım da yer alıyor.