Aynı alışveriş için iki ayrı çekim görüyorsanız işlemlerden birinin provizyonda olup olmadığını kontrol edin. Gerçekten mükerrer tahsilat varsa bankaya ve iş yerine başvurabilirsiniz.

Kart ekstresinde aynı tutarın iki kez görünmesi, tüketicinin ilk bakışta çift ödeme yapıldığını düşünmesine neden olabilir. Ancak bazı işlemler önce provizyonda bekleyebilir, ardından kesinleşebilir veya geçici kayıtlar hesap hareketlerinde bir süre görünebilir. Bu nedenle ilk olarak iki kaydın durumunu, tarihini ve işlem açıklamasını kontrol etmek gerekir.

Her iki tutar da kesinleşmiş işlem olarak görünüyorsa alışveriş fişiyle kart hareketlerini karşılaştırın. İşletmeyle iletişim kurarak mükerrer tahsilat ihtimalini bildirebilir, aynı zamanda bankanızdan işlemlerin durumunu öğrenebilirsiniz.

Başvurunun kayıt numarasını saklamak ve yazılı yanıt istemek sürecin takibini kolaylaştırır.

İşlem size ait değilse veya işletmeyle çözülemeyen bir ödeme uyuşmazlığı varsa bankanın kart işlem itirazı prosedürünü inceleyin. İtiraz süreleri ve istenen belgeler işlem türüne göre değişebileceğinden gecikmemek önemlidir.

Ekran görüntüsü, fiş ve yazışmaları saklamak, başvurunun değerlendirilmesine yardımcı olabilir. Her iki kaydın da kesinleştiği doğrulanmadan işlemin mutlaka iki kez tahsil edildiği sonucuna varılmamalıdır.