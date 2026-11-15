İstanbul Sultangazi'de tekstil ve kot yıkama atölyelerinden kaynaklandığı öne sürülen mavi renkli atık su, Alibeyköy Barajı'na akıyor. Çevredekiler suyun arıtılması ve baraja akışının önlenmesi için yetkililere çağrı yaptı.

DHA - İstanbul Sultangazi'nin Cebeci Mahallesi'nde Alibeyköy Barajı'na akan mavi renkli atık su, bölgede yaşayanları tedirgin etti. Zaman zaman görülen atık suyun, Habipler bölgesindeki tekstil ve kot yıkama atölyelerinden kaynaklandığı iddia ediliyor.

Mahalle sakini Ahmet Tahirçeoğulları, çocukluğundan beri barajdan oltayla balık tutup yediklerini belirterek atık suyun baraja akmasını istemediklerini söyledi. Tahirçeoğulları, baraj suyunun belediye tarafından ve İstanbul'da sulama amacıyla da kullanıldığını ifade etti.

“ONUN ARITMASINI YAPSINLAR”

Suyun balıklara ve tarıma zarar verdiğini düşündüğünü dile getiren Tahirçeoğulları, “Buradaki balıkları da biz devamlı çocukluğumuzdan beri oltayla tutuyoruz, yiyoruz. Pikniğe gidenler var, o suyun zararlı olduğunu düşünüyoruz” dedi.

İSKİ'nin müdahale ettiğini söyleyen Tahirçeoğulları, bölgenin su havzası olması nedeniyle daha önce koruma altına alındığını ve kanal döşendiğini anlattı. Atık suyun arıtılmasını isteyen Tahirçeoğulları, yetkililere şöyle seslendi:

“Onun arıtmasını yapsınlar. Ona göre düzenlemesini yapsınlar; baraja akmasın. Sonuçta bizim barajlarımız, balıklar var, çiftçilik yapan insanlarımız var burada zarar görüyoruz. Yetkililere sesleniyoruz bu konuyla ilgilenirlerse seviniriz.”