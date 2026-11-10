İzmir’in Aliağa ilçesinde 17 işçinin hayatını kaybettiği fabrika patlamasının ardından bölgede bir dehşet daha yaşandı. Facianın meydana geldiği fabrikanın önüne gelen kimliği belirsiz bir kişi, üzerine yanıcı madde dökerek kendini ateşe verdi. Ağır yaralanan şahsın patlamada hayatını kaybeden işçilerden birinin kardeşi olduğu öğrenildi. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

İzmir’in Aliağa ilçesinde bulunan demir çelik fabrikasında meydana gelen ve 17 işçinin hayatını kaybettiği patlamanın ardından yaşananlar yürekleri bir kez daha dağladı. Fabrikada uzun yıllar TIR şoförü olarak çalıştığı öğrenilen T.İ., facianın yaşandığı fabrikanın önüne gelerek üzerine yanıcı madde döküp kendisini ateşe verdi. Ağır yaralanan şahıs hastaneye kaldırılırken, patlamayla ilgili soruşturma kapsamında 6 şüpheli gözaltına alındı.

FABRİKADA MEYDANA GELEN PATLAMA SONRASI YANGIN ÇIKTI

İzmir’in Aliağa ilçesine bağlı Bozköy Mahallesi’nde bulunan demir çelik fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlamanın ardından fabrikada yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Bölgede arama kurtarma çalışmaları başlatılırken, çevre ilçelerden gelen ekiplerin yanı sıra Manisa AFAD ekipleri de çalışmalara destek verdi.

CAN KAYBI 17’YE YÜKSELDİ

Fabrikada meydana gelen patlamada hayatını kaybeden işçi sayısı 17’ye yükseldi. Olayda 2’si ağır olmak üzere 13 kişi de yaralandı.

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Aliağa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların yakınları hastane önünde endişeli bekleyişini sürdürürken, durumu ağır olan yaralılardan biri helikopter ambulansla İzmir Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.

FACİANIN YAŞANDIĞI FABRİKANIN ÖNÜNDE KENDİSİNİ ATEŞE VERDİ

Patlamanın ardından fabrikanın önünde korkunç bir olay yaşandı. Fabrikada uzun yıllar TIR şoförü olarak çalıştığı öğrenilen T.İ., patlamanın meydana geldiği fabrikanın önüne gelerek üzerine yanıcı madde döktü ve kendisini ateşe verdi.

Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan T.İ.’ye ilk müdahale olay yerinde yapıldı.

HAYATINI KAYBEDEN İŞÇİLERDEN BİRİNİN KARDEŞİ OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Kendini ateşe veren T.İ.’nin, fabrikadaki patlamada hayatını kaybeden işçilerden birinin kardeşi olduğu öğrenildi. Ağır yaralı şahıs, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

6 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan, 17 işçinin hayatını kaybettiği, 13 kişinin yaralandığı fabrika patlamasına ilişkin başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında 6 şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili incelemeler devam ediyor.