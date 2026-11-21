Tayvan'da eşinin ihanetini robot süpürgenin kamerasıyla ortaya çıkaran adam, açtığı davada tazminat kazandı. Ancak görüntüleri rızaları olmadan kaydettiği gerekçesiyle bu kez kendisi yargılandı ve 5 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Tayvan'da eşinin kendisini aldattığından şüphelenen bir adam, gerçeği ortaya çıkarmak için evdeki robot süpürgeyi uzaktan çalıştırdı. Süpürgenin kamerasından gördükleri karşısında büyük şaşkınlık yaşayan adam, eşini başka bir erkekle yakaladı. Görüntüleri tazminat davasında delil olarak kullanan koca, mahkemeden tazminat kazanmayı başardı. Ancak bu kez eşinin şikâyeti üzerine kendisi yargılandı ve 5 ay hapis cezasına çarptırıldı.

EŞİNİN ALDATTIĞINI TESADÜFEN ÖĞRENDİ

Adı açıklanmayan adam, 2021 yılında evlendiği eşiyle birlikte ailesinin yanına taşındı. Çiftin yalnızca tatil dönemlerinde gittikleri bir yazlıkları da bulunuyordu.

Adam, 2023 yılında bu ziyaretlerden biri sırasında evde bulduğu bir diş fırçasından şüphelendi. Otoparktaki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen koca, başka bir erkeğin eşini işten eve bıraktığını fark etti.

Eşine aldatma iddialarını yönelten adam, suçlamaların reddedilmesine rağmen şüphelerini gidermedi. Yaklaşık üç ay sonra ise eşinin başka biriyle ilişkisi olduğunu öğrendi.

ROBOT SÜPÜRGENİN KAMERASINDAN GÖRDÜKLERİ ŞOKE ETTİ

Eşine sürpriz yapmak isteyen adam, evdeki robot süpürgeyi mobil uygulama üzerinden uzaktan çalıştırdı. Süpürgenin kamerası aracılığıyla eşiyle konuşmaya çalışırken beklemediği bir manzarayla karşılaştı.

Robot süpürgenin kamerasından eşini daha önce güvenlik kamerası kayıtlarında gördüğü erkekle birlikte gören adam, yaşananları kaydetti. Görüntüleri daha sonra açacağı davada kullanmak üzere sakladı.

68 BİN DOLAR TAZMİNAT TALEP ETTİ

Eşinin ve birlikte olduğu erkeğin kendisine ihanet ettiğini öne süren adam, her iki kişiye karşı dava açarak 68 bin dolar tazminat talebinde bulundu.

Mahkeme, kadının evlilik dışı ilişkisinin arkadaşlık sınırlarını aştığına hükmetti. Dava sonucunda aldatılan kocaya yaklaşık 15 bin dolar tazminat ödenmesine karar verildi.

Ancak adamın kazandığı dava, eşinin kendisi hakkında yaptığı şikâyetle yeni bir sürece dönüştü.

BU KEZ KENDİSİ HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Kadın, robot süpürgenin kamerasıyla kaydedilen görüntülerin rızası dışında elde edildiğini belirterek kocasından şikâyetçi oldu. Davayı değerlendiren mahkeme, evlilik ilişkisinin tarafların özel hayatın gizliliği hakkını ortadan kaldırmadığına hükmetti.

Eşini ve birlikte olduğu kişiyi rızaları olmadan kaydettiği gerekçesiyle yargılanan adam, 5 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ayrıca 150 bin Tayvan doları para cezası uygulanmasına karar verildi.

Tayvan yasalarına göre kişilerin özel yaşamlarına ilişkin faaliyetlerin veya bilgilerin rızaları dışında kaydedilmesi ya da ifşa edilmesi suç kapsamında değerlendiriliyor. Söz konusu suç için üç yıla kadar hapis ve 300 bin Tayvan dolarına kadar para cezası öngörülüyor.