“Akşener’in ‘evet’ demediği Cumhurbaşkanı adayı olamaz”…

Önemli giriş notu; Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi sürecinde yaşanan tartışmalarla ilgili dün, İYİ Parti kurucular kurulu üyesi, emekli mülki idare amiri Bilal Karaca’nın “CHP tehlikenin farkında mı? ” başlığı altında yaptığı değerlendirmeleri kaleme almıştım. İYİ Parti tabanının ortak hassasiyetlerini yansıttığına inandığım o görüşleri, bugünkü yazımızı okumadan önce bir daha göz atmanızı öneririm.

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Sabahın erken saatlerinde telefonum çaldı… Arayan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun çok yakın çevresinden önemli bir isimdi. İYİ Partili Bilal Karaca’nın değerlendirmeleri üzerinde konuştuk. Hiçbir aleyhte tepkisi olmadı. Kayıt dışı olanlar harici sohbetimizi yazıp yazamayacağımı sordum. “Yazabilirsin” dedi. Bugüne kadar yaptığı değerlendirmelerdeki samimiyetine ve konuştuklarına yüzde 100 doğruluğuna yani; sözünün eri biri olduğuna sonsuz güvendiğim için bir gazetecilik vazifesini yerine getirmek isterim…

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun çok yakınındaki kurmayı, “emin olmanızı isterim” diyerek değerlendirmelerine başladı, “Kemal bey attığı her adımı sayın Meral Akşener’in bilgisi dahilinde atıyor. Meral hanımın bilgisi dışında adım atmıyor” dedi. Ana başlıklarıyla şöyle konuştu:

-Sayın Kemal Kılıçdaroğu, ne İYİ Parti’yi ne de sayın Meral Akşener’i devre dışı bırakıldığına dair bir izlenim yaratmamak için çok titiz davranıyor. Kemal bey, ne bilgi edinirse mutlaka Meral Akşener ile paylaşıyor.

-Meral Akşener ve İYİ Parti temel aktörlerden birisidir.

–Meral hanımın ‘evet” demediği kimse Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı olamaz.

-Biz bir demokrasi ittifakı yaptık. Türkiye’nin sorunları çözmeye, çözüm yolları üretmeye çalışıyoruz. Burada her şeyden önemli olan Türkiye’dir.

-Cumhur İttifakı’nın kurduğu oyunları çok iyi biliyoruz. Ona göre değerlendirmelerimizi yapıp, hareket tarzımı belirliyoruz.

-Tarihin Millet İttifakı’na yüklediği sorumluluklar var. Biz bu sorumluluklarla hareket ediyoruz.

-Anket firmalarının yaptığı manipülasyonların farkındayız. Kemal bey de Meral hanım da farkında. Bizi etkilemez. Yolumuza devam ederiz.

-Tabanlarda farklı düşünceler olabilir. Gayet doğaldır. Türkiye’ye demokrasiyi getirmek için mücadele ediyoruz. 24 saat çalışıyoruz.

– Emin olun, her şeyin farkındayız.

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Önemli bitiş notu; CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun çok yakın kurmayı ile sadece Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı belirleme sürecini konuştuk. O yüzden, yukarıdaki satırlar o yana bu yana çekiştirilmesin. Dünkü yazının devamı niteliğinde aynı bütünlük içinde değerlendirilsin.

Konu dağılmasın diye, bugünkü yazımızı kısa kesmekte fayda görüyorum. Mesaj, çok anlaşılır ve gayet net. Değil mi?.

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Ulu Tanrı, tüm şehitlerimizle birlikte Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal ATATÜRK ve onun kahraman silah arkadaşlarına rahmet etsin. Nur içinde yatsınlar. Mekanları cennet olsun.