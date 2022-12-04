Akşener neden endişe ediyor ki Kemal Bey’i istemiyor
SÖZCÜ’den Deniz Zeyrek, Meral Akşener’e:
“Cumhur ittifakına gitmeseniz de masayı devirme ihtimaliniz var mı?” diye soruyor.
Akşener öncelikle:
“Altılı masanın başarılı olmasını istiyorum” diyor…
Bu başarının ise…
Seçimleri kazanmakla mümkün olabileceğini hatırlatıyor…
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Seçimleri kazanacaklarına inandığını…
Onun için çalıştığını belirten Akşener:
Seçimi yine Erdoğan ve ekibi kazanırsa…
Türkiye’nin yerinde duracağından emin…
Ancak…
Bir daha parlamenter sistemin söz konusu olmayacağından endişe ediyor…
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Ve…
Şöyle bağlıyor:
“Millet bize umut bağladı. Bu umudu söndüremeyiz. Bu yüzden o masadan kalkmak olmaz. Milletin umuduna ihanet edecek en son insan ben olacağım.”.
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Buraya kadar…
SÖZCÜ’ye konuşan Meral Akşener’in (Mutlaka) samimi…
Ve…
Umut verici açıklamalarını okudunuz….
Ancak…
Akşener’in bir de ayrıca…
HaberTürk TV’de yaptığı açıklamaları var…
O açıklamaları da Odatv’den alıntıladım…
Buyurun:
★
“Mansur Bey’e de Ekrem Bey’e de tüm seçmenlerin sevgisi, saygısı var. Masadaki arkadaşlara da söyledim. Eğer bu iki arkadaşımızdan biri gösterilirse ‘evet’ diyeceğiz.”…
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Araya bir Nasrettin Hoca fıkrası iliştireyim…
Komşusu Hoca’dan çamaşır ipini istemiş…
“Verirdim ama” demiş Hoca, “İpe unu serdim…”.
Komşu şaşırmış:
“İlahi Hoca, hiç ipe un serilir mi?..”.
Hoca arkasını dönüp giderken söyleniyormuş:
“Vermeye gönlüm olmazsa elbette serilir…”.
★
Canlarım…
Akşener, birbirinden bağımsız…
Ancak…
Birbirini tekzip eden bu iki açıklamayı…
2 Aralık yerine…
4 ya da 5 Aralık’ta da yapılabilirdi…
Ama öyle yapmadı…
2 Aralık’ı…
Yani…
★
Kemal Bey’in:
“İkinci Yüzyıla Çağrı Buluşması” sloganıyla…
Ve…
Uluslararası saygınlıkları olan bir ekiple…
3 Aralık’ta yapacağı açıklamaları…
Birgün öncesine aldı…
★
“Acaba” diyorum…
Akşener…
Kemal Bey’in kamuoyunda sükse yapacağından çekinmiş…
O olumlu havadan sonra:
Cumhurbaşkanlığı adaylığında ısrar edeceğinden:
Endişe etmiş olabilir mi?..
★
“Mansur Bey’e de Ekrem Bey’e de tüm seçmenlerin sevgisi, saygısı var. Masadaki arkadaşlara da söyledim. Eğer bu iki arkadaşımızdan biri aday gösterilirse ‘evet’ diyeceğiz” deyişinin tercümesi:
“Kemal Bey cumhurbaşkanı adayı olmak isterse, masayı devirmiş olur” demek değil mi?
Yandı gülüm keten helva
Şimdi geleyim…
Politikanın…
“Acılı soslu gerçeklerine…”
(Bu cümlenin telifi büyük usta Ferhan Şensoy’a aittir…).
★
Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan kişi…
Parlamentoda en az 360 milletvekiliyle desteklenirse eğer…
Ülkeyi bu hale getirenleri:
Oluşturulacak bağımsız ve tarafsız yargıya teslim etmezse…
Ve…
★
Bu dediğimi yapmadan ekonomiyi toparlamaya…
Son 10 yılın tahribatını gidermeye başlarlarsa…
Yandı gülüm keten helva…
★
Peki…
Seçimleri…
Yine:
Bugünkü iktidar partileri kazanırsa:
Ne olacak?..
★
Onu da ben mi düşüneceğim yahu?..
Onu:
İdeolojik körlüğünü…
Halkın ve ülkenin geleceğinden daha üstün tutan…
“Nasıl olsa hileyle de olsa iktidardakiler kazanır” diyerek sandığa gitmeyen tuzu kurular ile…
★
Bu dünyada cehennemi yaşadıktan sonra…
Ahir dünyalarında:
Cenneti yaşayacaklarına inanan…
★
Çocuklarının ve torunlarının geleceğini düşünmek yerine…
İktidara verdikleri oy sayesinde cennete gideceklerini zanneden:
Zavallı fukaralar düşünsün…
Bana ne?..
İkinci turda kesin kazanır
Kemal Bey dün adeta siyasi bir gösteri yaptı…
Hani denir ya:
“Dostlara umut verirken, düşmanları çatlattı…”.
★
İyi de…
Meral Hanım’ın mealen:
“Senin cumhurbaşkanı adaylığına itirazım var” çıkışından sonra Kemal Bey…
Dünkü olağanüstü performansına rağmen:
“Cumhurbaşkanı adayıyım” diyebilir mi?..
★
Bence imkânsız değil…
Ama…
Çok zor…
★
Kemal Bey…
Akşener’in koyduğu net tavra rağmen…
Adaylıkta ısrar ederse…
Akşener bir basın toplantısı yapar…
Bir kez daha:
“Mansur Bey’e de Ekrem Bey’e de tüm seçmenlerin sevgisi, saygısı var. Masadaki arkadaşlara da söyledim, kabul ettiler, bu iki arkadaşımızdan birini aday göstermekte kararlıyız” diyebilir…
Ve sonra da…
Şöyle bitirir:
“Bu umut masasını deviren Sayın Kılıçdaroğlu’na asla kırgın değilim aksine ona olan minnettarlığım sürüyor ama milletin kararına saygı duymamız gerekiyor…”.
★
Ya da…
Kemal Bey bağrına taş basar…
Ve…
Adaylıktan vazgeçer.
★
Üçüncü ihtimal mi?..
Kemal Bey…
Seçimlerin zamanında yapılması için direnir…
Erdoğan’ın aday olamayacağı seçimlere:
CHP adayı olarak girer…
İlk turda değilse de…
İkinci turda mutlaka kazanır…
Başbakan olacak
Akşener’in:
Kılıçdaroğlu’nun olağanüstü siyasi gövde gösterisinden hemen önce:
“Kemal Bey aday olursa evet demeyiz” mealindeki açıklamasına…
Ve…
“Hemen erken seçim” deyişine bakılırsa:
Erdoğan çok yakın bir zamanda…
Erken seçimi zorlayacak…
★
Benimkisi bilgi değil:
Tahmin…
Yani:
Yanılabilirim de…
★
Ve Erdoğan’ın:
“İstemem yan cebime koy” tadındaki erken seçim talebi:
Mecliste İYİ Parti ve HDP tarafından da desteklenecek…
Haliyle CHP de erken seçime “evet” diyecek…
★
Erdoğan, erken seçimde aday olursa seçimi kazanabilme şansı çok az…
Bu nedenle…
Cumhurbaşkanı adayı olur ve seçilemezse:
Haritada yer beğenmek zorunda kalacağına göre:
“Hadi getirin teklifinizi parlamenter sisteme geçiyoruz” diyebilir…
★
Akşener, Deniz Zeyrek’e:
“Seçimi kazanamazsak bir daha parlamenter sistemi söz konusu olmayacaktır” dediği hatırlandığında…
CHP-İYİ Parti ve HDP gruplarının getirecekleri ortak anayasa değişikliği ve parlamenter sisteme dönüş:
Referanduma bile gitmeden mecliste kabul edilebilir…
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Erdoğan, Kılıçdaroğlu, HDP eş başkanları ve Akşener’in seçim için:
Mart ayının son haftasını tercih edeceklerini sanıyorum:
Böylece:
Bu dört parti:
MHP’yi barajın altına itmiş olacak…
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Erdoğan, cumhurbaşkanı değil AKP milletvekili adayı olarak gireceği seçimler için istifa ederse…
Yerine gelecek isim belli: Fuat Oktay…
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Seçimlerde en çok oyu alan parti genel başkanı olarak Başbakan olursa (Ki olabilir…).
(MHP barajın altında kalacağı için) Yanına İYİ Parti’yi (İçindeki DEVA’cı, Gelecek’çi, DP’li ve SP’lileri) alarak:
Hükümet kurabilir…
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Tabii ki bunlar da sadece:
Tahmin…
Denemekten bıkmaz
Erdoğan’ın siyaset felsefesi şudur:
“Ya padişah ölür…
Ya at ölür…
Ya da:
At Arapça öğrenir…”.
★
O, iktidarda kalabilmek için…
En olmazı denemekten:
Çekinmez…
Bunlar olacak
Bu tezlerime karşı…
Bu sefer de şunu sorabilirsiniz:
“De ki sen haklı çıktın, Erdoğan başbakan oldu… Ne yapacak?..”
★
Önce:
İrice bir devalüasyon yapacak…
Sonra…
Faiz ve vergi oranlarını:
Arttıracak…
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Stagflasyon tehlikesini bile göze alarak:
Ekonomide stabilizasyon politikaları uygulayacak…