Memduh Bayraktaroğlu
4 Aralık 2022

Akşener neden endişe ediyor ki Kemal Bey’i istemiyor

Yazarlar: Memduh Bayraktaroğlu

SÖZCÜ’den Deniz Zeyrek, Meral Akşener’e:

“Cumhur ittifakına gitmeseniz de masayı devirme ihtimaliniz var mı?” diye soruyor.

Akşener öncelikle:

“Altılı masanın başarılı olmasını istiyorum” diyor…

Bu başarının ise…

Seçimleri kazanmakla mümkün olabileceğini hatırlatıyor…

Seçimleri kazanacaklarına inandığını…

Onun için çalıştığını belirten Akşener:

Seçimi yine Erdoğan ve ekibi kazanırsa

Türkiye’nin yerinde duracağından emin…

Ancak…

Bir daha parlamenter sistemin söz konusu olmayacağından endişe ediyor…

Ve…

Şöyle bağlıyor:

“Millet bize umut bağladı. Bu umudu söndüremeyiz. Bu yüzden o masadan kalkmak olmaz. Milletin umuduna ihanet edecek en son insan ben olacağım.”.

Buraya kadar…

SÖZCÜ’ye konuşan Meral Akşener’in (Mutlaka) samimi…

Ve…

Umut verici açıklamalarını okudunuz….

Ancak…

Akşener’in bir de ayrıca…

HaberTürk TV’de yaptığı açıklamaları var…

O açıklamaları da Odatv’den alıntıladım…

Buyurun:

“Mansur Bey’e de Ekrem Bey’e de tüm seçmenlerin sevgisi, saygısı var. Masadaki arkadaşlara da söyledim. Eğer bu iki arkadaşımızdan biri gösterilirse ‘evet’ diyeceğiz.”…

Araya bir Nasrettin Hoca fıkrası iliştireyim…

Komşusu Hoca’dan çamaşır ipini istemiş…

“Verirdim ama” demiş Hoca, “İpe unu serdim…”.

Komşu şaşırmış:

“İlahi Hoca, hiç ipe un serilir mi?..”.

Hoca arkasını dönüp giderken söyleniyormuş:

“Vermeye gönlüm olmazsa elbette serilir…”.

Canlarım…

Akşener, birbirinden bağımsız…

Ancak…

Birbirini tekzip eden bu iki açıklamayı…

 2 Aralık yerine…

4 ya da 5 Aralık’ta da yapılabilirdi…

Ama öyle yapmadı…

2 Aralık’ı…

Yani…

Kemal Bey’in:

“İkinci Yüzyıla Çağrı Buluşması” sloganıyla…

Ve…

Uluslararası saygınlıkları olan bir ekiple…

3 Aralık’ta yapacağı açıklamaları…

Birgün öncesine aldı…

“Acaba” diyorum…

Akşener…

Kemal Bey’in kamuoyunda sükse yapacağından çekinmiş…

O olumlu havadan sonra:

Cumhurbaşkanlığı adaylığında ısrar edeceğinden:

Endişe etmiş olabilir mi?..

“Mansur Bey’e de Ekrem Bey’e de tüm seçmenlerin sevgisi, saygısı var. Masadaki arkadaşlara da söyledim. Eğer bu iki arkadaşımızdan biri aday gösterilirse ‘evet’ diyeceğiz” deyişinin tercümesi:

“Kemal Bey cumhurbaşkanı adayı olmak isterse, masayı devirmiş olur” demek değil mi?

Yandı gülüm keten helva

Şimdi geleyim…

Politikanın…

“Acılı soslu gerçeklerine…”

(Bu cümlenin telifi büyük usta Ferhan Şensoy’a aittir…).

Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan kişi…

Parlamentoda en az 360 milletvekiliyle desteklenirse eğer…

Ülkeyi bu hale getirenleri:

Oluşturulacak bağımsız ve tarafsız yargıya teslim etmezse

Ve…

Bu dediğimi yapmadan ekonomiyi toparlamaya…

Son 10 yılın tahribatını gidermeye başlarlarsa…

Yandı gülüm keten helva…

Peki…

Seçimleri…

Yine:

Bugünkü iktidar partileri kazanırsa:

Ne olacak?..

Onu da ben mi düşüneceğim yahu?..

Onu:

İdeolojik körlüğünü…

Halkın ve ülkenin geleceğinden daha üstün tutan…

“Nasıl olsa hileyle de olsa iktidardakiler kazanır” diyerek sandığa gitmeyen tuzu kurular ile…

Bu dünyada cehennemi yaşadıktan sonra…

Ahir dünyalarında:

Cenneti yaşayacaklarına inanan…

Çocuklarının ve torunlarının geleceğini düşünmek yerine…

İktidara verdikleri oy sayesinde cennete gideceklerini zanneden:

Zavallı fukaralar düşünsün…

Bana ne?..

İkinci turda kesin kazanır

Kemal Bey dün adeta siyasi bir gösteri yaptı…

Hani denir ya:

“Dostlara umut verirken, düşmanları çatlattı…”.

İyi de…

Meral Hanım’ın mealen:

“Senin cumhurbaşkanı adaylığına itirazım var” çıkışından sonra Kemal Bey

Dünkü olağanüstü performansına rağmen:

“Cumhurbaşkanı adayıyım” diyebilir mi?..

Bence imkânsız değil…

Ama…

Çok zor…

Kemal Bey…

Akşener’in koyduğu net tavra rağmen

Adaylıkta ısrar ederse…

Akşener bir basın toplantısı yapar…

Bir kez daha:

“Mansur Bey’e de Ekrem Bey’e de tüm seçmenlerin sevgisi, saygısı var. Masadaki arkadaşlara da söyledim, kabul ettiler, bu iki arkadaşımızdan birini aday göstermekte kararlıyız” diyebilir…

Ve sonra da…

Şöyle bitirir:

“Bu umut masasını deviren Sayın Kılıçdaroğlu’na asla kırgın değilim aksine ona olan minnettarlığım sürüyor ama milletin kararına saygı duymamız gerekiyor…”.

Ya da…

Kemal Bey bağrına taş basar…

Ve…

Adaylıktan vazgeçer.

Üçüncü ihtimal mi?..

Kemal Bey

Seçimlerin zamanında yapılması için direnir…

Erdoğan’ın aday olamayacağı seçimlere:

CHP adayı olarak girer…

İlk turda değilse de…

İkinci turda mutlaka kazanır…

Başbakan olacak

Akşener’in:

Kılıçdaroğlu’nun olağanüstü siyasi gövde gösterisinden hemen önce:

“Kemal Bey aday olursa evet demeyiz” mealindeki açıklamasına…

Ve…

“Hemen erken seçim” deyişine bakılırsa:

Erdoğan çok yakın bir zamanda…

Erken seçimi zorlayacak…

Benimkisi bilgi değil:

Tahmin…

Yani:

Yanılabilirim de…

Ve Erdoğan’ın:

“İstemem yan cebime koy” tadındaki erken seçim talebi:

Mecliste İYİ Parti ve HDP tarafından da desteklenecek…

Haliyle CHP de erken seçime “evet” diyecek…

Erdoğan, erken seçimde aday olursa seçimi kazanabilme şansı çok az…

Bu nedenle…

Cumhurbaşkanı adayı olur ve seçilemezse:

Haritada yer beğenmek zorunda kalacağına göre:

“Hadi getirin teklifinizi parlamenter sisteme geçiyoruz” diyebilir…

Akşener, Deniz Zeyrek’e:

“Seçimi kazanamazsak bir daha parlamenter sistemi söz konusu olmayacaktır” dediği hatırlandığında…

CHP-İYİ Parti ve HDP gruplarının getirecekleri ortak anayasa değişikliği ve parlamenter sisteme dönüş:

Referanduma bile gitmeden mecliste kabul edilebilir…

Erdoğan, Kılıçdaroğlu, HDP eş başkanları ve Akşener’in seçim için:

Mart ayının son haftasını tercih edeceklerini sanıyorum:

Böylece:

Bu dört parti:

MHP’yi barajın altına itmiş olacak

Erdoğan, cumhurbaşkanı değil AKP milletvekili adayı olarak gireceği seçimler için istifa ederse…

Yerine gelecek isim belli: Fuat Oktay…

Seçimlerde en çok oyu alan parti genel başkanı olarak Başbakan olursa (Ki olabilir…).

(MHP barajın altında kalacağı için) Yanına İYİ Parti’yi (İçindeki DEVA’cı, Gelecek’çi, DP’li ve SP’lileri) alarak:

Hükümet kurabilir…

Tabii ki bunlar da sadece:

Tahmin…

Denemekten bıkmaz

Erdoğan’ın siyaset felsefesi şudur:

“Ya padişah ölür…

Ya at ölür…

Ya da:

At Arapça öğrenir…”.

O, iktidarda kalabilmek için…

En olmazı denemekten:

Çekinmez…

Bunlar olacak

Bu tezlerime karşı…

Bu sefer de şunu sorabilirsiniz:

“De ki sen haklı çıktın, Erdoğan başbakan oldu… Ne yapacak?..”

Önce:

İrice bir devalüasyon yapacak…

Sonra…

Faiz ve vergi oranlarını:

Arttıracak…

Stagflasyon tehlikesini bile göze alarak:

Ekonomide stabilizasyon politikaları uygulayacak…

Yazarlar
Akşener neden endişe ediyor ki Kemal Bey’i istemiyor
Memduh Bayraktaroğlu