Akşener neden endişe ediyor ki Kemal Bey’i istemiyor

SÖZCÜ’den Deniz Zeyrek, Meral Akşener’e:

“Cumhur ittifakına gitmeseniz de masayı devirme ihtimaliniz var mı?” diye soruyor.

Akşener öncelikle:

“Altılı masanın başarılı olmasını istiyorum” diyor…

Bu başarının ise…

Seçimleri kazanmakla mümkün olabileceğini hatırlatıyor…

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Seçimleri kazanacaklarına inandığını…

Onun için çalıştığını belirten Akşener:

Seçimi yine Erdoğan ve ekibi kazanırsa…

Türkiye’nin yerinde duracağından emin…

Ancak…

Bir daha parlamenter sistemin söz konusu olmayacağından endişe ediyor…

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Ve…

Şöyle bağlıyor:

“Millet bize umut bağladı. Bu umudu söndüremeyiz. Bu yüzden o masadan kalkmak olmaz. Milletin umuduna ihanet edecek en son insan ben olacağım.”.

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Buraya kadar…

SÖZCÜ’ye konuşan Meral Akşener’in (Mutlaka) samimi…

Ve…

Umut verici açıklamalarını okudunuz….

Ancak…

Akşener’in bir de ayrıca…

HaberTürk TV’de yaptığı açıklamaları var…

O açıklamaları da Odatv’den alıntıladım…

Buyurun:

★

“Mansur Bey’e de Ekrem Bey’e de tüm seçmenlerin sevgisi, saygısı var. Masadaki arkadaşlara da söyledim. Eğer bu iki arkadaşımızdan biri gösterilirse ‘evet’ diyeceğiz.”…

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Araya bir Nasrettin Hoca fıkrası iliştireyim…

Komşusu Hoca’dan çamaşır ipini istemiş…

“Verirdim ama” demiş Hoca, “İpe unu serdim…”.

Komşu şaşırmış:

“İlahi Hoca, hiç ipe un serilir mi?..”.

Hoca arkasını dönüp giderken söyleniyormuş:

“Vermeye gönlüm olmazsa elbette serilir…”.

★

Canlarım…

Akşener, birbirinden bağımsız…

Ancak…

Birbirini tekzip eden bu iki açıklamayı…

2 Aralık yerine…

4 ya da 5 Aralık’ta da yapılabilirdi…

Ama öyle yapmadı…

2 Aralık’ı…

Yani…

★

Kemal Bey’in:

“İkinci Yüzyıla Çağrı Buluşması” sloganıyla…

Ve…

Uluslararası saygınlıkları olan bir ekiple…

3 Aralık’ta yapacağı açıklamaları…

Birgün öncesine aldı…

★

“Acaba” diyorum…

Akşener…

Kemal Bey’in kamuoyunda sükse yapacağından çekinmiş…

O olumlu havadan sonra:

Cumhurbaşkanlığı adaylığında ısrar edeceğinden:

Endişe etmiş olabilir mi?..

★

“Mansur Bey’e de Ekrem Bey’e de tüm seçmenlerin sevgisi, saygısı var. Masadaki arkadaşlara da söyledim. Eğer bu iki arkadaşımızdan biri aday gösterilirse ‘evet’ diyeceğiz” deyişinin tercümesi:

“Kemal Bey cumhurbaşkanı adayı olmak isterse, masayı devirmiş olur” demek değil mi?

Yandı gülüm keten helva



Şimdi geleyim…

Politikanın…

“Acılı soslu gerçeklerine…”

(Bu cümlenin telifi büyük usta Ferhan Şensoy’a aittir…).

★

Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan kişi…

Parlamentoda en az 360 milletvekiliyle desteklenirse eğer…

Ülkeyi bu hale getirenleri:

Oluşturulacak bağımsız ve tarafsız yargıya teslim etmezse…

Ve…

★

Bu dediğimi yapmadan ekonomiyi toparlamaya…

Son 10 yılın tahribatını gidermeye başlarlarsa…

Yandı gülüm keten helva…

★

Peki…

Seçimleri…

Yine:

Bugünkü iktidar partileri kazanırsa:

Ne olacak?..

★

Onu da ben mi düşüneceğim yahu?..

Onu:

İdeolojik körlüğünü…

Halkın ve ülkenin geleceğinden daha üstün tutan…

“Nasıl olsa hileyle de olsa iktidardakiler kazanır” diyerek sandığa gitmeyen tuzu kurular ile…

★

Bu dünyada cehennemi yaşadıktan sonra…

Ahir dünyalarında:

Cenneti yaşayacaklarına inanan…

★

Çocuklarının ve torunlarının geleceğini düşünmek yerine…

İktidara verdikleri oy sayesinde cennete gideceklerini zanneden:

Zavallı fukaralar düşünsün…

Bana ne?..

İkinci turda kesin kazanır



Kemal Bey dün adeta siyasi bir gösteri yaptı…

Hani denir ya:

“Dostlara umut verirken, düşmanları çatlattı…”.

★

İyi de…

Meral Hanım’ın mealen:

“Senin cumhurbaşkanı adaylığına itirazım var” çıkışından sonra Kemal Bey…

Dünkü olağanüstü performansına rağmen:

“Cumhurbaşkanı adayıyım” diyebilir mi?..

★

Bence imkânsız değil…

Ama…

Çok zor…

★

Kemal Bey…

Akşener’in koyduğu net tavra rağmen…

Adaylıkta ısrar ederse…

Akşener bir basın toplantısı yapar…

Bir kez daha:

“Mansur Bey’e de Ekrem Bey’e de tüm seçmenlerin sevgisi, saygısı var. Masadaki arkadaşlara da söyledim, kabul ettiler, bu iki arkadaşımızdan birini aday göstermekte kararlıyız” diyebilir…

Ve sonra da…

Şöyle bitirir:

“Bu umut masasını deviren Sayın Kılıçdaroğlu’na asla kırgın değilim aksine ona olan minnettarlığım sürüyor ama milletin kararına saygı duymamız gerekiyor…”.

★

Ya da…

Kemal Bey bağrına taş basar…

Ve…

Adaylıktan vazgeçer.

★

Üçüncü ihtimal mi?..

Kemal Bey…

Seçimlerin zamanında yapılması için direnir…

Erdoğan’ın aday olamayacağı seçimlere:

CHP adayı olarak girer…

İlk turda değilse de…

İkinci turda mutlaka kazanır…

Başbakan olacak

Akşener’in:

Kılıçdaroğlu’nun olağanüstü siyasi gövde gösterisinden hemen önce:

“Kemal Bey aday olursa evet demeyiz” mealindeki açıklamasına…

Ve…

“Hemen erken seçim” deyişine bakılırsa:

Erdoğan çok yakın bir zamanda…

Erken seçimi zorlayacak…

★

Benimkisi bilgi değil:

Tahmin…

Yani:

Yanılabilirim de…

★

Ve Erdoğan’ın:

“İstemem yan cebime koy” tadındaki erken seçim talebi:

Mecliste İYİ Parti ve HDP tarafından da desteklenecek…

Haliyle CHP de erken seçime “evet” diyecek…

★

Erdoğan, erken seçimde aday olursa seçimi kazanabilme şansı çok az…

Bu nedenle…

Cumhurbaşkanı adayı olur ve seçilemezse:

Haritada yer beğenmek zorunda kalacağına göre:

“Hadi getirin teklifinizi parlamenter sisteme geçiyoruz” diyebilir…

★

Akşener, Deniz Zeyrek’e:

“Seçimi kazanamazsak bir daha parlamenter sistemi söz konusu olmayacaktır” dediği hatırlandığında…

CHP-İYİ Parti ve HDP gruplarının getirecekleri ortak anayasa değişikliği ve parlamenter sisteme dönüş:

Referanduma bile gitmeden mecliste kabul edilebilir…

★

Erdoğan, Kılıçdaroğlu, HDP eş başkanları ve Akşener’in seçim için:

Mart ayının son haftasını tercih edeceklerini sanıyorum:

Böylece:

Bu dört parti:

MHP’yi barajın altına itmiş olacak…

★

Erdoğan, cumhurbaşkanı değil AKP milletvekili adayı olarak gireceği seçimler için istifa ederse…

Yerine gelecek isim belli: Fuat Oktay…

★

Seçimlerde en çok oyu alan parti genel başkanı olarak Başbakan olursa (Ki olabilir…).

(MHP barajın altında kalacağı için) Yanına İYİ Parti’yi (İçindeki DEVA’cı, Gelecek’çi, DP’li ve SP’lileri) alarak:

Hükümet kurabilir…

★

Tabii ki bunlar da sadece:

Tahmin…

Denemekten bıkmaz

Erdoğan’ın siyaset felsefesi şudur:

“Ya padişah ölür…

Ya at ölür…

Ya da:

At Arapça öğrenir…”.

★

O, iktidarda kalabilmek için…

En olmazı denemekten:

Çekinmez…

Bunlar olacak

Bu tezlerime karşı…

Bu sefer de şunu sorabilirsiniz:

“De ki sen haklı çıktın, Erdoğan başbakan oldu… Ne yapacak?..”

★

Önce:

İrice bir devalüasyon yapacak…

Sonra…

Faiz ve vergi oranlarını:

Arttıracak…

★

Stagflasyon tehlikesini bile göze alarak:

Ekonomide stabilizasyon politikaları uygulayacak…