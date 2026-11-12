Emekli maaşlarına yönelik yeni düzenleme için çalışmalar sürerken, AKP Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül sürece ilişkin açıklamalarda bulundu. Gül, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın emeklilerin maaşlarına ilişkin ekonomi yönetimine talimat verdiğini belirtti. Düzenlemenin kapsamı ve emeklilere yapılacak olası ilave artışın miktarı ise henüz netleşmedi.

"ERDOĞAN EKONOMİ YÖNETİMİNE TALİMATLARINI VERDİ"

AKP Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, emekli maaşlarına yönelik yürütülen çalışmalara ilişkin kendisine yöneltilen "Emeklilerle ilgili AKP'nin bir çalışması var. Bunun şekli belli oldu mu?" sorusunu yanıtladı.

Çalışmaların devam ettiğini belirten Gül, şu ifadeleri kullandı:

"Bu konuda çalışmalar devam ediyor. Sayın Cumhurbaşkanımız hem kabinede hem MKYK'de ekonomi yönetimine talimatlarını verdiler. Emeklilerimizin hak ettiği bir maaşa kavuşmaları hususunda güçlü talimatları oldu ve Maliye Bakanımız, Çalışma Bakanımız, ekonomi yönetimimiz bu konuyu çalışıyor. En hakkaniyetli, en vatandaşlarımızın memnun olacağı şekilde bir sonuç olacaktır diye inanıyoruz. Çalışmalar tamamlandıktan sonra kanunlaşır."

EMEKLİ MAAŞI DÜZENLEMESİNİN AYRINTILARI HENÜZ NETLEŞMEDİ

Emekli maaşlarına yönelik düzenleme kapsamında farklı seçeneklerin değerlendirildiği belirtiliyor. Çalışmalarda emekliler arasındaki gelir farklılıklarının dikkate alınması ve düzenlemenin adalet ile hakkaniyet ilkeleri doğrultusunda şekillendirilmesi üzerinde duruluyor.

Mevcut maaş artışlarına ek olarak ilave iyileştirme yapılması da gündemdeki başlıklar arasında yer alıyor. Ancak düzenlemenin hangi yöntemle hayata geçirileceği, kimleri kapsayacağı ve emeklilere ne kadar ilave artış sağlanacağı konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

YAŞ VE PRİM GÜNÜ KRİTERLERİ DEĞERLENDİRİLİYOR

Emekli maaşlarına ilişkin çalışmalarda prim günü, yaş ve gelir durumu gibi kriterlerin de gündemde olduğu belirtiliyor.

Bu kapsamda emekliler arasındaki gelir farklılıklarının azaltılması, uzun süre prim ödeyenlerle daha düşük prim günü bulunan emekliler arasındaki dengenin gözetilmesi gibi başlıklar değerlendiriliyor. Söz konusu kriterlerin düzenlemeye hangi ölçüde yansıtılacağı ise henüz kesinleşmiş değil.

Gül, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vatandaşların hayat pahalılığı ve enflasyon karşısında ezdirilmemesi yönünde güçlü talimatları bulunduğunu da vurguladı.