AKP'li eski Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, kamuoyunda "fon skandalı" olarak bilinen soruşturmaya ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrıda bulundu. Soruşturmanın kasıtlı olarak geciktirildiğini ve delillerin karartılmak istendiğini öne süren Sayan, mağdurların uğradığı zararların sorumlulardan tahsil edilmesini istedi.

AKP'li eski Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, kamuoyunda "fon skandalı" olarak bilinen soruşturmaya ilişkin sosyal medya hesabından dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Sayan, soruşturmadaki gelişmeleri FETÖ'nün geçmişteki faaliyetlerine benzeterek Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çağrı yaptı.

X hesabından yaptığı paylaşımda, bazı kişilerin Erdoğan'a yakın görünerek güven kazandığını, devletin önemli makamlarına yerleştiğini ve bu konumları kendi çıkarları doğrultusunda kullandığını öne süren Sayan, "Dün FETÖ, bugün aynı zihniyet, aynı oyun, aynı ihanet" ifadelerini kullandı.

"GERÇEK DOSTLAR MENFAAT SAHİPLERİ DEĞİLDİR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek mesajı da veren Savcı Sayan, gerçek dostların makam ve servet elde etmek amacıyla liderin çevresinde bulunan kişiler olmadığını savundu.

Kendisinin ve benzer düşüncedeki kişilerin vatan, millet ve devlet sevgisiyle hareket ettiğini belirten Sayan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bizim yolumuz menfaat yolu değil, vefa yoludur. Bizim davamız koltuk davası değil, memleket davasıdır."

"PARAYI KİM GÖTÜRDÜYSE ONDAN ALINSIN"

Açıklamasının devamında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "acil" notuyla seslenen Sayan, fon soruşturmasının çözüme kavuşmasını istemeyen bir grubun süreci bilinçli şekilde uzattığını ileri sürdü.

Bu gecikmenin para iadelerinin önüne geçmek ve delilleri karartmak amacı taşıdığını iddia eden Sayan, mağdurların zararlarının eksiksiz karşılanması gerektiğini vurguladı.

Sayan, çözüm önerisini ise şu sözlerle dile getirdi:

"Çözüm belli: Parayı kim götürdüyse ondan alınsın, fon mağdurlarına kuruşu kuruşuna dağıtılsın. Sayın Cumhurbaşkanım, mağdurlar sizden acil çözüm bekliyor."