Emeklilik sisteminde yapılması planlanan yeni düzenlemeye ilişkin gelişmeler gündemdeki yerini koruyor. AKP'li eski vekil Şamil Tayyar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile görüştüğünü belirterek yeni emeklilik modeli üzerinde çalıştıklarını duyurdu.Tayyar, Bakan Işıkhan'ın 'Müjdeyi sayın Cumhurbaşkanımız açıklayacak' dediğini aktardı.

Emeklilikte yeni modelle ilgili çalışmaların sürdüğü belirtildi. AKP'li eski milletvekili Şamil Tayyar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile görüştüğünü belirterek yeni emeklilik modeli üzerinde çalışıldığını duyurdu. Tayyar, Bakan Işıkhan’ın kendisine, “Müjdeyi sayın Cumhurbaşkanımız açıklayacak” dediğini aktardı.

“MÜJDEYİ SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ AÇIKLAYACAK”

Şamil Tayyar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile gerçekleştirdiği görüşmenin ayrıntılarını paylaştı.

Tayyar, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Vedat Işıkhan’la görüştüm az önce.

Yeni emeklilik modeli üzerine güzel bir sohbet oldu.

Çok heyecanlıydı, ‘müjdeyi sayın cumhurbaşkanımız açıklayacak’ dedi.

Biz de sahadaki gözlemlerimizi paylaştık, fırsatı bulunca.

Adaletli ve hakkaniyetli yeni emeklilik modelini Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Yılmaz başkanlığındaki Ekonomi Koordinasyon Kurulu’nda somutlaştırdıktan sonra meclis öncesi nihai karar için Cumhurbaşkanımıza teklifi sunacaklarını anlattı.

Kamuoyuna yansıyan bazı haberleri aktarınca ‘Şu anda kesinleşmiş bir karar yok, kesinleşmeden de açıklama yapmayı düşünmüyoruz’ dedi.

Yeni sistemi 1 Ocak 2027’den itibaren geçerli olmak üzere kurguladıklarını ifade etti.

Bu sohbetten ‘emekliler için memnuniyet yüzdesi yüksek bir çalışma olacağı’ izlenimi edindim.

Teklifin son halini duymak için de Cumhurbaşkanımızın açıklamasını bekleyeceğiz.

İnşallah hayırlara vesile olur.”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Vedat Işıkhan’la görüştüm az önce. Yeni emeklilik modeli üzerine güzel bir sohbet oldu. Çok heyecanlıydı, “müjdeyi sayın cumhurbaşkanımız açıklayacak” dedi. Biz de sahadaki gözlemlerimizi paylaştık, fırsatı bulunca. Adaletli ve hakkaniyetli yeni emeklilik modelini Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Yılmaz başkanlığındaki Ekonomi Koordinasyon Kurulu’nda somutlaştırdıktan sonra meclis öncesi nihai karar için Cumhurbaşkanımıza teklifi sunacaklarını anlattı. Kamuoyuna yansıyan bazı haberleri aktarınca “Şu anda kesinleşmiş bir karar yok, kesinleşmeden de açıklama yapmayı düşünmüyoruz” dedi. Yeni sistemi 1 Ocak 2027’den itibaren geçerli olmak üzere kurguladıklarını ifade etti. Bu sohbetten “emekliler için memnuniyet yüzdesi yüksek bir çalışma olacağı” izlenimi edindim. Teklifin son halini duymak için de Cumhurbaşkanımızın açıklamasını bekleyeceğiz. İnşallah hayırlara vesile olur. — Şamil Tayyar (@samiltayyar27) October 27, 2026





YENİ MODELİN 1 OCAK 2027’DE BAŞLAMASI PLANLANIYOR

Şamil Tayyar’ın aktardığı bilgilere göre, yeni sistemin 1 Ocak 2027’den itibaren geçerli olacak şekilde hazırlanması öngörülüyor. Ancak Bakan Işıkhan’ın kesinleşmiş bir karar bulunmadığını belirttiği aktarılırken, düzenlemenin ayrıntıları ve yürürlük takvimi henüz resmiyet kazanmış değil.

Yeni emeklilik modeline ilişkin teklifin, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığındaki Ekonomi Koordinasyon Kurulu’nda ele alınarak somutlaştırılması, ardından nihai karar için Cumhurbaşkanı’na sunulması planlanıyor.

EMEKLİLİKTE YAŞ ŞARTI TARTIŞILMAYA DEVAM EDİYOR

Mevcut emeklilik sisteminde yaş şartı kademeli olarak yükseliyor. Yürürlükteki düzenlemeye göre emeklilik yaşının 2048 yılına kadar kadınlarda ve erkeklerde 65’e ulaşması öngörülüyor.

Yaş şartı nedeniyle emeklilik hakkı kazanamayan sigortalılar ise yeni bir geçiş modeli beklentisini sürdürüyor. Yeni emeklilik modelinin hangi grupları kapsayacağı, yaş ve prim koşullarında değişiklik yapılıp yapılmayacağı ve kademeli emeklilik düzenlemesinin gündeme gelip gelmeyeceği, resmî açıklama ve teklifin ayrıntılarıyla netleşecek.