AKP, fon skandalına ilişkin açıklamaları nedeniyle İYİ Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Buğra Kavuncu’ya 500 bin TL’lik tazminat davası açtı. Böylece AKP, ilk kez bir İYİ Partiliye dava açmış oldu.

Türkiye gündeminde yer alan fon skandalına ilişkin tartışmalar sürerken, İYİ Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Buğra Kavuncu da konuya ilişkin açıklamalarıyla gündeme geldi.

Kavuncu, 5 Ekim 2026’da düzenlediği basın toplantısında fon skandalına ilişkin değerlendirmelerde bulunarak şu ifadeleri kullandı:

“Bu AK Parti'nin yol açtığı ve dibine kadar bulaştığı yolsuzluktur. Bu yolsuzluğun ve hırsızlığın üzeri kapatılıyor. Bu yolsuzluğun hesabının sorulması gerekiyor. Sadece bu yapılanların hesabı sorulsun diyoruz. Bir tarafta bu rezilliği de Türkiye'deki milyonlar görüyor. Kaç gün geçti hiçbir hareket yok”

AKP’DEN DAVA HAMLESİ

Kavuncu’nun açıklamalarının ardından AKP’nin, İYİ Parti Sözcüsü hakkında 500 bin TL tutarında manevi tazminat davası açtığı bildirildi.

Dava dilekçesinde, Kavuncu’nun AKP’yi yolsuzlukla suçladığı ve partiyi fon skandalıyla ilişkilendirdiği öne sürüldü.

KAVUNCU BASIN TOPLANTISI DÜZENLEYECEK

Hakkında açılan davaya ilişkin açıklama yapması beklenen Buğra Kavuncu’nun bugün saat 11.00’de basın toplantısı düzenleyeceği bildirildi. Kavuncu’nun toplantıda dava sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunması bekleniyor.