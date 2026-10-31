AKP Zonguldak Milletvekili Muammer Avcı, Pamuk Cansızoğlu ile evlendi. Nikahta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şahitlik yaptı.
BAĞLILIĞINI GÖSTERDİ
İkinci evliliğini yapan Avcı’nın sosyal medyadan yaptığı duyuruda Erdoğan’a yönelik sözleri ise dikkat çekti.
Erdoğan’la birlikte çekilen fotoğrafını paylaşan Avcı, Cumhurbaşkanı’na “Muhterem Büyüğümüz” diye seslendi. “Cumhurbaşkanımızın şahitliği ve hayır duaları ile nikahımızı gerçekleştirdik” ifadelerini kullanan Avcı, paylaşımında dini vurgulara da sonradan yer verdi. Evlenecek çiftlere hayırlı yuva, evli çiftlere ise “iki cihan saadeti” diledi.
Vekilin özel hayatındaki bu gelişmeyi duyururken Cumhurbaşkanı’na ayırdığı geniş yer, nikah mesajının siyasi bir bağlılık gösterisine dönüştüğü yorumlarına açık kapı bıraktı.
Muhterem Büyüğümüz, Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'ın şahitliği ve hâyır duaları ile, Allah (c.c )’nun emri, Peygamber Efendimiz (s.a.v)' in kavli ile Nikahımızı gerçekleştirdik. Yüce Rabbimiz; emri ilahi gereği evlenecek olan kardeşlerimize hayırlı yuva kurmayı, evli olan kardeşlerimize de iki cihan saadeti ve hayırlı ömürler diliyoruz.— Muammer Avcı (@muammerravci) October 28, 2026