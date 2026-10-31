AKP Zonguldak Milletvekili Muammer Avcı, Pamuk Cansızoğlu ile evlendi. Nikahta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şahitlik yaptı.

BAĞLILIĞINI GÖSTERDİ

İkinci evliliğini yapan Avcı’nın sosyal medyadan yaptığı duyuruda Erdoğan’a yönelik sözleri ise dikkat çekti.

Erdoğan’la birlikte çekilen fotoğrafını paylaşan Avcı, Cumhurbaşkanı’na “Muhterem Büyüğümüz” diye seslendi. “Cumhurbaşkanımızın şahitliği ve hayır duaları ile nikahımızı gerçekleştirdik” ifadelerini kullanan Avcı, paylaşımında dini vurgulara da sonradan yer verdi. Evlenecek çiftlere hayırlı yuva, evli çiftlere ise “iki cihan saadeti” diledi.

Vekilin özel hayatındaki bu gelişmeyi duyururken Cumhurbaşkanı’na ayırdığı geniş yer, nikah mesajının siyasi bir bağlılık gösterisine dönüştüğü yorumlarına açık kapı bıraktı.