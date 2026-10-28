AKP’nin hazırladığı kanun teklifinde, 1 Ocak 2017’den önceye ait ödenmemiş Genel Sağlık Sigortası prim borçlarının ve bunlara bağlı gecikme cezaları ile zamlarının silinmesi öngörülüyor. Önümüzdeki günlerde TBMM Başkanlığına sunulması planlanan teklif, istihdam teşvikleri ve yüzen LNG tesislerine ilişkin düzenlemeler de içeriyor.

AKP’nin çalışma hayatı ve enerji alanlarına ilişkin hazırladığı kanun teklifinde, 1 Ocak 2017’den önceye ait ödenmemiş Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçlarının tahsilinden vazgeçilmesi öngörülüyor. Düzenleme yasalaşırsa bu borçlara bağlı gecikme cezaları ve gecikme zamları gibi feri alacaklar da tamamen silinecek.

Önümüzdeki günlerde TBMM Başkanlığına sunulması planlanan teklifin toplam 11 maddeden oluşması bekleniyor. Teklifte istihdam teşviklerinin süresinin uzatılması ve enerji piyasasına yönelik düzenlemeler de bulunuyor.

İSTİHDAM TEŞVİKLERİNİN 2027 SONUNA KADAR UZATILMASI PLANLANIYOR

Kadınlar, gençler ve mesleki ya da teknik eğitim belgesine sahip işsizleri kapsayan istihdam teşviklerinin 31 Aralık 2027’ye kadar uzatılması planlanıyor. Düzenlemeyle ilave istihdamın artırılması ve özel politika gerektiren grupların iş gücü piyasasına katılımının desteklenmesi amaçlanıyor.

Teşviklerin süresini 31 Aralık 2028’e kadar uzatma yetkisinin Cumhurbaşkanına verilmesi de öngörülüyor. Teklif kapsamında Anayasa Mahkemesinin iptal kararları doğrultusunda çeşitli yasal düzenlemeler yapılması planlanıyor.

YÜZEN LNG TESİSLERİNE KONUM DEĞİŞİKLİĞİ İZNİ

Enerji alanındaki düzenleme, yüzen sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tesislerinin faaliyet gösterdiği bölgelerin değiştirilmesini kapsıyor. Lisans sahibinin talebi üzerine bu tesislerin, belirlenen süre ve kapsam çerçevesinde lisanslarında belirtilen konumdan ayrılarak başka bölgelerde hizmet vermesine izin verilebilmesi öngörülüyor.

İzin sürecinde arz güvenliği ilkelerinin dikkate alınması ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının görüşünün alınması planlanıyor. Kararı ise Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu verecek.