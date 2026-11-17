AKOM, İstanbul'da çarşamba saat 11.00'den itibaren kuvvetlenmesi beklenen lodosun cuma akşamına kadar etkili olacağını bildirdi. Rüzgarın kısa süreli hamlelerle saatte 85 kilometreye ulaşabileceği tahmin edilirken, Meteoroloji de Marmara Denizi için fırtına uyarısı yaptı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), Marmara Denizi ve İstanbul için fırtına ve kuvvetli lodos uyarısında bulundu. Meteoroloji, Marmara Denizi'nde yarın öğle saatlerinden itibaren fırtına beklendiğini açıklarken, AKOM İstanbul'da rüzgarın kısa süreli hamlelerle saatte 85 kilometre hıza ulaşabileceğini bildirdi.

AKOM'un haftalık hava tahmin raporuna göre İstanbul'da kuvvetli rüzgarın cuma akşamına kadar etkisini sürdürmesi, hafta sonunda ise gök gürültülü sağanak yağışın görülmesi bekleniyor.

METEOROLOJİ'DEN MARMARA DENİZİ İÇİN FIRTINA UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre Marmara Denizi'nde rüzgar, yarın öğle saatlerinden itibaren güney ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek.

Fırtınanın aynı gün gece saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor. Yetkililer, özellikle deniz ulaşımında yaşanabilecek aksamalara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini vurguladı.

AKOM'DAN İSTANBUL İÇİN 85 KM/SAAT UYARISI

AKOM'un İstanbul için yayımladığı haftalık hava tahmin raporunda, çarşamba günü saat 11.00 itibarıyla rüzgarın şiddetini artırmasının beklendiği belirtildi.

Tahminlere göre lodos, cuma akşamına kadar fırtına ve kısa süreli kuvvetli fırtına şeklinde esecek. Rüzgar hızının saatte 50 ila 85 kilometreye ulaşabileceği öngörülüyor.

Kuvvetli rüzgarla birlikte İstanbul genelinde aralıklarla yerel sağanak yağış geçişlerinin de yaşanması bekleniyor.

İSTANBUL'DA SICAKLIKLAR 22 DERECEYE KADAR ÇIKACAK

AKOM, lodos fırtınasının güneyden taşıyacağı ılık hava nedeniyle İstanbul'da sıcaklıkların yükseleceğini bildirdi. Hava sıcaklıklarının 19 ila 22 derece aralığına çıkarak bahar değerlerine ulaşması bekleniyor.

AKOM açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Rüzgarın Çarşamba (Yarın) öğle saatlerinden (11.00) itibaren şiddetinin arttıracağı, Cuma akşam saatlerine kadar fırtına, kısa süreli hamlelerle kuvvetli fırtına şeklinde (50-85km/s) eseceği, aralıklarla yerel sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı öngörülüyor. Güneyin ılık havasını bölgemize taşıyan Lodos fırtınası nedeni ile sıcaklıkların bugünden itibaren artarak 19-22°C aralığına bahar değerlerine yükseleceği tahmin ediliyor."