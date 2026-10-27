Akaryakıtta gözler 1 Kasım'a çevrildi. Beklenen düzenlemeyle benzine 4,15 TL, motorine 3,60 TL zam yapılması gündemde. Artışın gerçekleşmesi halinde motorin fiyatı 100 TL'yi, benzin fiyatı ise 80 TL'yi aşabilir. İşte zam öncesi üç büyük şehirde güncel akaryakıt fiyatları...

1 Ekim tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile kurşunsuz benzin türlerinde maktu ÖTV tutarları yeniden düzenlenmişti. Böylece ağustos ayında motorin için başlatılan kademeli ÖTV artışı uygulaması benzine de yansıtılmıştı. Ekim, kasım ve aralık aylarına yayılan üç aşamalı zam takviminde ikinci aşamaya gelindi.

Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, 1 Kasım Pazar gününden itibaren geçerli olmak üzere benzine 4,15 TL, motorine ise 3,60 TL ÖTV artışı yapılması bekleniyor.

Hafta sonu piyasaların kapalı olması nedeniyle zamların pompaya yansıma tarihi de merak konusu oldu. Sektör kaynakları, cuma günü kapanış verileri üzerinden hesaplanan zamların bugüne kadar genellikle hafta başında yürürlüğe girdiğini belirtiyor. Mevcut uygulamanın bu kez de devam edip etmeyeceği takip ediliyor.

MOTORİN 100 LİRAYI AŞABİLİR

26 Ekim 2026 itibarıyla geçerli pompa fiyatları baz alındığında, kasım ayının başında beklenen ÖTV artışının akaryakıt fiyatlarını rekor seviyelere taşıması öngörülüyor.

Beklenen zamların pompaya yansıması durumunda motorinin litre fiyatı Türkiye genelinde 100 TL sınırını aşabilir. Benzinin litre fiyatının ise 80 TL'nin üzerine çıkması bekleniyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

27 Ekim 2026 Salı günü itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir'de benzin, motorin ve LPG fiyatları belli oldu. İşte üç büyük şehirdeki güncel akaryakıt fiyatları...

İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

-Benzin: 76,30 TL

-Motorin: 96,80 TL

-LPG: 41,20 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

-Benzin: 76,10 TL

-Motorin: 96,60 TL

-LPG: 40,60 TL

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

-Benzin: 77,30 TL

-Motorin: 97,90 TL

-LPG: 41,29 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

-Benzin: 77,50 TL

-Motorin: 98,10 TL

-LPG: 41,20 TL