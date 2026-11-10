Küresel piyasalarda Brent petrol ve akaryakıt ürünlerinin fiyatlarında yaşanan gerileme, Türkiye'de pompa fiyatlarına indirim beklentisini beraberinde getirdi. Sektör kaynakları, benzine perşembe, motorine ise cumartesi günü 3-4 liraya varabilecek indirim yapılabileceğini belirtti.

ANKA- ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran'a yönelik saldırıları erteleyeceği açıklaması küresel piyasalarda Brent petrol ve ürün fiyatlarının sert biçimde düşmesine yol açtı. Sektör kaynakları, benzin ve motorinin ton fiyatının gerilediğini belirterek, "Benzine perşembe, motorine de cumartesi günü indirim gündeme gelebilir. Tabii, bu arada küresel piyasalarda fiyatların artışına neden olmayacak bir gelişme yaşanmazsa" diye konuştu.

Petrol fiyatları, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a yönelik yeni askeri saldırıları erteleyeceğini açıklamasının ardından geriledi. Brent petrol fiyatında dün yaklaşık yüzde 6 düşüş kaydedildi. Brent petrol, şu sıralarda 91,24 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Brent petrolün yanı sıra küresel piyasalarda benzin ve motorinin ton fiyatları da düşüyor.

Sektör kaynakları, yaptıkları açıklamada, motorinde sert bir düşüşün yaşandığını belirterek, "Motorinin tonu 1300 doların altını gördü. 6 Kasım Cumartesi günü 1388 dolara kadar çıkmıştı. O günden bu yana düzenli olarak düşüyor" dedi.

Kaynaklar, benzinde de hızlı bir düşüşün yaşandığını belirterek, "Benzine perşembe, motorine de cumartesi günü indirim gündeme gelebilir. Tabii, bu arada küresel piyasalarda fiyatların artışına neden olmayacak bir gelişme yaşanmazsa" dedi.

Kaynaklar, bu aşamada indirime ilişkin net bir tutar vermenin mümkün olmadığını kaydederek, litrede 3-4 lira indirimin söz konusu olabileceğini, gelişmelere göre bu tutarın değişebileceğini söyledi.

İSTANBUL'DA BENZİN, MOTORİN VE LPG FİYATLARI

10 Kasım 2026 itibarıyla İstanbul'da akaryakıt fiyatları Avrupa ve Anadolu yakasına göre farklılık gösteriyor.

İstanbul Avrupa Yakası

-Benzin: 74,60 TL

-Motorin: 95,20 TL

-LPG: 50,70 TL

İstanbul Anadolu Yakası

-Benzin: 74,40 TL

-Motorin: 95,00 TL

-LPG: 50,10 TL

ANKARA'DA AKARYAKIT FİYATLARI

Başkent Ankara'da 10 Kasım Salı günü itibarıyla güncel pompa fiyatları şöyle:

-Benzin: 75,60 TL

-Motorin: 96,30 TL

-LPG: 50,79 TL

İZMİR'DE BENZİN VE MOTORİN NE KADAR?

İzmir'de akaryakıt fiyatları İstanbul ve Ankara'ya kıyasla daha yüksek seviyelerde bulunuyor. Kentte 10 Kasım 2026 itibarıyla litre fiyatları şu şekilde:

-Benzin: 75,80 TL

-Motorin: 96,60 TL

-LPG: 50,70 TL