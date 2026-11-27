1 Aralık'tan itibaren geçerli olması beklenen ÖTV artışıyla motorinin litre fiyatının yeniden 90 TL'yi aşacağı, benzine ise 4 lira 15 kuruş zam geleceği öngörülüyor.

Araç sahiplerinin yakından takip ettiği akaryakıt fiyatlarında yeni hafta öncesinde zam beklentisi oluştu. Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, 1 Aralık 2026 Salı gününden itibaren benzin ve motorin fiyatlarında ÖTV artışından kaynaklanan zamların pompaya yansıması bekleniyor.

Gazeteci Olcay Aydilek'in aktardığı bilgilere göre, yapılması beklenen düzenlemeyle benzinin litre fiyatına 4 lira 15 kuruş, motorinin litre fiyatına ise 3 lira 60 kuruş zam gelmesi öngörülüyor.

1 ARALIK'TA BENZİN VE MOTORİNE NE KADAR ZAM GELECEK?

Beklenen vergi düzenlemesi kapsamında benzinin litre başına ÖTV tutarının 11,36 liradan 14,8277 liraya, motorinin ÖTV tutarının ise 9 liradan 12 liraya yükselmesi hesaplanıyor.

Elips Haber'de yer alan habere göre, ÖTV artışına yüzde 20 KDV etkisinin de eklenmesiyle pompa fiyatlarına yansıyacak zammın benzinde yaklaşık 4,15 lira, motorinde ise 3,60 lira olması bekleniyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NEDEN DEĞİŞİYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları; uluslararası petrol ve akaryakıt ürünlerinin fiyatları, döviz kuru, rafineri maliyetleri ve vergi düzenlemelerine bağlı olarak değişiyor.

Kasım ayında motorinin litre fiyatının 101 lira 70 kuruş seviyesine kadar yükseldiği, daha sonra yapılan indirimlerle gerilediği belirtildi. Akaryakıt fiyatları ise şehir, dağıtım şirketi ve bayilere göre farklılık gösterebiliyor.

1 Aralık'ta uygulanması beklenen ÖTV artışıyla birlikte benzin ve motorin fiyatlarının yeniden yükselmesi bekleniyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI NE KADAR?

Zam beklentisi öncesinde İstanbul, Ankara ve İzmir'de benzin, motorin ve LPG fiyatları şöyle: