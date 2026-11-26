Motorinin litre fiyatına yapılan 4 lira 32 kuruşluk son indirimle birlikte bir haftalık toplam düşüş 10 lira 90 kuruşa ulaşırken, yarın benzinde de indirim bekleniyor. Ancak 1 Aralık itibarıyla devreye girecek ÖTV düzenlemesiyle pompa fiyatlarının yeniden artması öngörülüyor.

Motorinin litre fiyatına 26 Kasım gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 4 lira 32 kuruşluk indirim yapıldı. 20 Kasım’da gerçekleşen 6 lira 58 kuruşluk düşüşle birlikte motorindeki bir haftalık toplam indirim miktarı 10 lira 90 kuruşa ulaştı. Bu gerilemeyle birlikte 50 litrelik deposunu dolduran bir araç sahibinin yakıt maliyeti, geçen haftaya oranla yaklaşık 545 lira azalmış oldu.

Son fiyat güncellemesinin ardından motorinin litre fiyatı İstanbul’da 84 lira 58 kuruşa, Ankara’da 85 lira 68 kuruşa, İzmir’de ise 85 lira 88 kuruşa geriledi. Doğu illerinde 87 lira 38 kuruş seviyelerine kadar inen pompa fiyatları; il, ilçe ve dağıtım şirketlerine göre küçük farklılıklar göstermeyi sürdürüyor.

Küresel petrol arzındaki artışın, ABD ile İran arasındaki gerilime ve Hürmüz Boğazı’nda tankerlere yönelik saldırılara rağmen petrol fiyatlarını aşağı çekmesi, akaryakıt tabelalarına indirim olarak yansımaya devam ediyor.

Motorindeki düşüşün ardından benzin fiyatları için de indirim beklentisi oluştu. Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, 27 Kasım Cuma gününden itibaren benzinin litre fiyatında 1 lira 53 kuruş ile 1 lira 70 kuruş arasında bir indirim yapılması öngörülürken, kesin rakamın gün içerisinde netleşmesi bekleniyor. Mevcut durumda benzinin litresi İstanbul Avrupa Yakası’nda 68 lira 40 kuruş, Anadolu Yakası’nda 68 lira 20 kuruş, Ankara’da 69 lira 40 kuruş ve İzmir’de 69 lira 60 kuruştan alıcı buluyor.

1 ARALIK'TA VERGİ DÜZENLEMESİ BEKLENİYOR

Öte yandan peş peşe gelen indirimlerin ardından sürücüleri 1 Aralık’ta yeni bir vergi düzenlemesi bekliyor. Kademeli Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) artışı kapsamında, aralık ayının ilk gününden itibaren benzinin litresine KDV dahil 4 lira 15 kuruş, motorinin litresine ise 3 lira 60 kuruş tutarında artış yansıması bekleniyor.