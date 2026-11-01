Kara para aklama soruşturmasında dosyası ayrılan Mustafa Sarıgül’ün kendisini bizzat aradığını belirten gazeteci Ahmet Hakan, telefonu bilerek açmadığını ifade etti.

Aralarında oğulları Emir Sarıgül ve Ömer Sarıgül’ün de bulunduğu 24 kişinin tutuklanarak cezaevine gönderildiği kara para aklama soruşturması çok yönlü olarak sürerken, Türkiye Büyük Millet Meclisi Milletvekili Mustafa Sarıgül hakkındaki iddialar ise milletvekilliği dokunulmazlığı ve resmi yetki prosedürleri kapsamında ayrı olarak ele alınmak üzere Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edildi.

Hukuki süreç bu şekilde derinleşirken, dosyası ayrılan Mustafa Sarıgül’e bir darbe de iktidara yakınlığıyla bilinen gazeteci ve Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan’dan geldi.

Ahmet Hakan, kaleme aldığı köşe yazısında yaşanan son gelişmelerin hemen ardından Mustafa Sarıgül’ün kendisini telefonla bizzat aradığını ancak bu çağrıya hiçbir şekilde yanıt vermediğini ve telefonu açmadığını kamuoyuna açıkladı.

Telefonu açmama gerekçesini açıkça dile getiren Ahmet Hakan, yaşanan süreçte Mustafa Sarıgül ile temas kurmanın kendisi açısından taşınması oldukça zor bir sorumluluk duygusu uyandırdığını belirterek bu durumu "İletişim kurmak çok ağır bir yük gibi geldi" sözleriyle ifade etti.

Mustafa Sarıgül’ün doğrudan aramasını bilerek yanıtsız bıraktığını köşesinde net bir dille aktaran Hakan, gündeme damgasını vuran değerlendirmesinde şu ifadelere yer verdi:

"Sarıgül arayınca iletişim kurmak çok ağır bir yük gibi geldi... Herhangi bir Sarıgül mağduru arasaydı... Daha ilk çalışta küt diye açardım valla."