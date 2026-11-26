Almanya'da 31 yaşındaki kadın, yanında çocuk olmadan çocuk parkında oturduğu gerekçesiyle para cezasına çarptırıldı. Olayın ayrıntıları ise şaşkına çevirdi.

Westdeutsche Allgemeine Zeitung (WAZ) gazetesinin haberine göre, kadın telefon görüşmesi sırasında yaşadığı üzücü bir olay nedeniyle ağlıyordu. Bu sırada parkta devriye gezen üç belediye görevlisi, kadının yanına gelerek oyun oynayan iki çocuğun kendisine ait olup olmadığını sordu.

Çocukların annesi olmadığını söyleyen kadından kimliğini isteyen görevliler, park kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 25 euro para cezası uygulanacağını bildirdi.

CEZANIN NEDENİ PARKTA ÇOCUK OLMADAN OTURMASI

Cezanın dayanağı, Gelsenkirchen Belediyesinin kamu düzenine ilişkin yönetmeliği oldu. Yönetmeliğe göre çocuk parklarında yalnızca 14 yaşına kadar olan çocuklar ile onlara eşlik eden ebeveynler veya çocukların gözetiminden sorumlu kişiler bulunabiliyor.

Bu düzenleme kapsamında yanında çocuk bulunmayan yetişkinlerin de park içerisindeki banklarda oturmasına izin verilmiyor.

Ancak olayın yaşandığı parkın girişindeki tabelada davranış kuralları ve yaş sınırı belirtilmesine rağmen, yanında çocuk olmayan yetişkinlerin banklarda oturmasının yasak olduğuna ilişkin açık bir uyarının bulunmadığı ortaya çıktı.

Kadın, böyle bir yasaktan haberdar olmadığını belirterek görevlilerin kendisine yönelik tutumuna tepki gösterdi.

BELEDİYEDEN 'HUKUKA UYGUN' AÇIKLAMASI

Olayın kamuoyuna yansımasının ardından Gelsenkirchen Belediyesi, görevlilerin uygulamasının hukuka uygun olduğunu açıkladı.

Belediye Sözcüsü, park kurallarını ihlal edenlere yönelik işlemlerin gerekli düzenlemeler çerçevesinde yapıldığını, uygulamalarda ölçülülük ve eşitlik ilkelerinin gözetildiğini belirtti.

Sözcü, "25 Euro tutarındaki uyarı cezası, karşılaştırıldığında hafif ve ölçülü bir yaptırımdır" diyerek belediyenin uygulamasını savundu.

Kadının görevlilerin davranışlarına ilişkin şikayetleri de belediye tarafından incelemeye alındı. Görevliler, uygunsuz bir üslup kullandıkları yönündeki suçlamaları reddetti. Belediye yönetimi ise inceleme sonucunda personelin hatalı davrandığını gösteren herhangi bir bulguya rastlanmadığını bildirdi.

KADIN CEZAYA TEPKİ GÖSTERDİ: 'SÖZLÜ UYARI YETERLİYDİ'

31 yaşındaki kadın, belediyenin park kurallarını bu kadar katı uygulamasını beklemediğini belirterek yaşadığı duruma tepki gösterdi. Kuralları bilmeden ihlal eden kişilere daha anlayışlı yaklaşılması gerektiğini savunan kadın, para cezası yerine sözlü uyarı yapılmasının yeterli olacağını ifade etti.

Kadın, tepkisini "Böyle bir şey olamaz. Kanunlar ve insanlık birbirini dışlamamalı" sözleriyle dile getirdi.

Cezaya itiraz etmesi durumunda ek masraflarla karşılaşabileceğini düşünen kadın, sonunda 25 euro (yaklaşık 1.390 TL) tutarındaki cezayı belediyenin hesabına yatırdı.