DHA- Olay, İzmir'deki Nevvar Salih İşgören Eğitim Kampüsü'nde dün öğle saatlerinde meydana geldi. Kampüs içerisindeki bir ağacın ateşe verilmesi üzerine İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.
Soruşturma kapsamında ağacı yaktıkları belirlenen iki öğrenci, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
50'ŞER FİDAN DİKME ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDILAR
İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan iki öğrenci, adliyeye sevk edildi.
Yaşları küçük olan öğrenciler hakkında 50'şer adet fidan dikme şartıyla adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi. İki öğrenci, işlemlerinin ardından ailelerine teslim edildi.