Ağacı ateşe veren iki öğrenciye 50'şer fidan dikme cezası!

İzmir'de bir eğitim kampüsündeki ağacı yaktıkları gerekçesiyle gözaltına alınan iki öğrenci hakkında karar verildi. Yaşları küçük olan öğrenciler, 50'şer fidan dikme şartıyla adli kontrol uygulanarak serbest bırakıldı.