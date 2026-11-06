Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesinde 8 kişiyi öldüren, 2 kişiyi yaralayan saldırıların şüphelisi Arif Sefa Özdemir tutuklandı. Biçerdöver alım satımından kaynaklanan borç anlaşmazlığıyla başladığı öne sürülen olaylara ilişkin soruşturma sürüyor. Hayatını kaybeden iki öğretmenin görev yaptığı Yukarıtandır Ortaokulu’nda ise eğitime ara verildi.

Afyonkarahisar'da 8 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı saldırılara ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli Arif Sefa Özdemir tutuklandı. Biçerdöver alım satımından kaynaklanan borç anlaşmazlığı nedeniyle başladığı öne sürülen olaylarda şüphelinin, farklı noktalarda düzenlediği silahlı saldırılarda 8 kişiyi öldürdüğü belirlendi.

Elips Haber'de yer alan bilgilere göre, İhsaniye ilçesine bağlı Bozhüyük köyünde yaşayan Özdemir'in, iddiaya göre Kırşehir'den satın aldığı biçerdöverin ücretini ödemediği öne sürüldü. Özdemir, biçerdöveri satan Ahmet Uzel (57), Bekir Toprak (50) ve Numan Toprak'ı (56) köye çağırdı.

Saat 15.00 sıralarında taraflar arasında yaşanan anlaşmazlığın ardından Özdemir'in üç kişiye pompalı tüfekle ateş ettiği belirtildi. Saldırıda Ahmet Uzel, Bekir Toprak ve Numan Toprak hayatını kaybetti.

KENT MERKEZİNDE BİR KADINI AĞIR YARALADI

Özdemir, Bozhüyük köyündeki saldırının ardından Afyonkarahisar kent merkezine gitti. Osman Gazi Mahallesi'nde saat 15.30 sıralarında otomobiline binmek üzere olan üç çocuk annesi Sevgi Postalcı'dan aracını istedi.

Postalcı'nın aracı vermeye direnmesi üzerine Özdemir'in tüfekle ateş açtığı, başından vurulan kadının ağır yaralandığı öğrenildi. Hastaneye kaldırılan Postalcı ameliyata alındı.

KIYIR VE YUKARITANDIR KÖYLERİNDE 5 KİŞİYİ ÖLDÜRDÜ

Saldırılarının ardından Kıyır köyüne giden Özdemir, otomobilde bulunan Seydi Ahmet Aydoğmuş (73) ile Satı Aydoğmuş'u (68) tüfekle vurarak öldürdü. Söz konusu araca yaklaşık 1 kilometre mesafede ise İsmail Şen'in (61) cesedi bulundu.

Daha sonra gasbettiği otomobille Yukarıtandır köyüne giden Özdemir, İhsaniye Yukarıtandır Ortaokulu'nda görev yapan öğretmenlerin bulunduğu araca ateş açtı. Saldırıda Fen Bilimleri Öğretmeni Ayşe Sena Demir (46) ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Hilal Mete (31) hedef oldu.

Hilal Mete olay yerinde, Ayşe Sena Demir ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Araçta bulunan Beden Eğitimi Öğretmeni Sultan Sema G. ise saldırıdan kaçarak kurtuldu. Gazlıgöl beldesine giden öğretmen, yaşananları emniyet güçlerine bildirdi.

Saldırıların ardından Özdemir'in gasbettiği araçla Eskişehir'in Seyitgazi ilçesi yönüne kaçtığı belirtildi.

OKULDA EĞİTİME ARA VERİLDİ

Saldırıda hayatını kaybeden Ayşe Sena Demir ve Hilal Mete'nin görev yaptığı Yukarıtandır Ortaokulu'nda eğitime bir gün ara verildi.

Hilal Mete'nin okulda 2 yıldır, Ayşe Sena Demir'in ise 7 yıldır görev yaptığı öğrenildi.