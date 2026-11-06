Afyonkarahisar'da 8 kişiyi öldürüp bir kadını ağır yaraladıktan sonra gasbettiği araçla Eskişehir'e kaçan 30 yaşındaki Arif Sefa Özdemir, polis ekipleri tarafından aracının lastiklerine ateş edilerek yakalanıp gözaltına alındı. Saldırılarda hayatını kaybeden 8 kişinin kimliği ise belli oldu.

ANKA/DHA- Afyonkarahisar’da 8 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin ağır yaralandığı silahlı saldırıların ardından yeni detaylar ortaya çıktı. Üç ayrı noktada düzenlenen saldırılarda yaşamını yitirenlerin kimlikleri belirlenirken, şüpheli Arif Sefa Özdemir kaçtığı Eskişehir’in Seyitgazi ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelinin, Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine bağlı Bozüyük köyünde yaşadığı ve çiftçilik yaparak geçimini sağladığı öğrenildi. Yaklaşık iki yıl önce eşinden boşandığı belirtilen şüphelinin bir çocuk babası olduğu bildirildi.

Afyonkarahisar'da 8 kişinin hayatını kaybettiği, bir kişinin de ağır yaralandığı silahlı saldırının ayrıntıları ortaya çıkmaya başladı. 28 yaşındaki Arif Sefa Ö.'nün kent merkezinde otomobiline binmeye çalışan S.P.'ye pompalı tüfekle ateş açtıktan sonra İhsaniye ilçesine bağlı üç köyde saldırılarını sürdürdüğü belirlendi. Saldırılarda 8 kişi yaşamını yitirirken, ağır yaralanan S.P.'nin hastanedeki tedavisi devam ediyor. Eskişehir'e kaçan şüphelinin, kaçış sırasında kendisini MİT görevlisi olarak tanıtarak iki gencin otomobilini silah zoruyla gasbettiği öğrenildi.

Eskişehir Valiliğinden yapılan açıklamada, "Bugün Afyonkarahisar ilimizde silahlı saldırılarda bulunan fail ilimiz sınırları içerisinde İl Jandarma Komutanlığı ve il Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizin ortak çalışması sonucu sağ olarak yakalanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.

İLK HEDEFİ OTOMOBİLİNE BİNMEYE ÇALIŞAN KADIN OLDU

İddiaya göre Arif Sefa Ö., akşam saatlerinde Afyonkarahisar kent merkezindeki Orhangazi Mahallesi'nde evinden çıkarak otomobiline binmeye çalışan 3 çocuk annesi S.P.'ye pompalı tüfekle ateş açtı. Başından vurulan kadın ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı ve ameliyata alındı. S.P.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Saldırının ardından otomobiliyle İhsaniye ilçesine bağlı Yukarıtandır, Ayazini ve Kıyır köylerine giden şüpheli, burada da dehşet saçtı. Pompalı tüfekle gerçekleştirilen saldırılarda Ayazini'de Ahmet Uzel (57), Bekir Toprak (50) ve Noman Toprak (56); Kıyır'da Seydi Ahmet Aydoğmuş (73), Satı Aydoğmuş (68) ve İsmail Şen (61); Yukarıtandır'da ise Ayşe Sena Demir (46) ile Hilal Mete (31) hayatını kaybetti.

İKİ KADIN ÖĞRETMEN DE SALDIRIDA HAYATINI KAYBETTİ

Saldırıda yaşamını yitiren Ayşe Sena Demir'in Fen Bilimleri, Hilal Mete'nin ise Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni olduğu belirlendi.

İddiaya göre şüpheli, okuldan çıkan üç kadın öğretmenin bulunduğu otomobili durdurarak aracı gasbetmek istedi. Araçtan inmeyi reddettikleri öne sürülen iki öğretmen, şüphelinin silahlı saldırısında hayatını kaybetti. Otomobilde bulunan üçüncü öğretmenin ise araçtan çıkarak kurtulduğu iddia edildi.

BOZÜYÜK KÖYÜNDE ÇİFTÇİLİK YAPIYORDU

Şüpheli Arif Sefa Ö.'nün İhsaniye ilçesine bağlı Bozüyük köyünde yaşadığı ve geçimini çiftçilik yaparak sağladığı öğrenildi. Bir çocuk babası olduğu belirtilen şüphelinin yaklaşık iki yıl önce eşinden boşandığı bildirildi.

KAÇIŞ SIRASINDA ARAÇLARI GASPETTİ

Afyonkarahisar'daki saldırıların ardından Eskişehir'e kaçan şüphelinin, güzergâh boyunca farklı araçları gasbettiği belirlendi. Şüphelinin ilk olarak Eskişehir'in Seyitgazi ilçesi Kırka Mahallesi Çatören Barajı mevkisinde Talha Gökgöz'e (19) ait 26 APL 557 plakalı otomobili aldığı ortaya çıktı.

İddiaya göre kendisini MİT görevlisi olarak tanıtan şüpheli, iki gencin kimliklerini ve telefonlarını kontrol etti. Gençlerden SIM kartlarını çıkarmalarını isteyen şüpheli, ardından pompalı tüfeğini doğrultarak otomobili gasbetti.

"BİZE TÜFEK DOĞRULTTU"

Şüphelinin otomobilini gasbettiği gençlerden Talha Gökgöz, yaşadıkları korku dolu anları anlattı. Arkadaşıyla sigara içmek için yolda durdukları sırada şüphelinin yanlarına geldiğini belirten Gökgöz, şunları söyledi:

“Seyitgazi ilçesi Kırka Mahallesi’ndeydik. Arkadaşımla sigara içmek için durduk arabayla. Şüpheli arabayla yanımıza yanaştı. Kendisini MİT görevlisi olarak tanıttı. O sırada arabayı aramaya başladı. Uyuşturucu madde var mı diye sordu. Telefonlarımızı aldı. Arabadan silah çıkardı, mermi de koyunca bizi öldüreceğini düşündüm sonra da arabayı alıp gidecek zannettik. Arkadaşıma doğru çevirdi ben de anahtarı çıkardım. Telefonlarımızı attırdığı uçurumdan alıp 112’yi aradık. Arabasında içki şişeleri vardı, alkollü olduğunu anladık ve çok fazla kimlik de sormadık. Benim cinayetlerden haberim olmadığı için arabayı alıp kaçacağını düşündüm. Korku dolu bir süreçti. Arkadaşıma tüfek doğrultunca ona bir şey olmasın diye ben anahtarı verdim. Eğer vermeseydik, beni de arkadaşımı da vuracaktı. Arabayı da bu mevkide çamura kaptırmış devam edememiş. Yaya olarak kaçmış.”

ÇAMURA SAPLANAN ARACI BIRAKIP YAYA KAÇTI

Şüphelinin gasbettiği otomobillerden biri, Eskişehir'in Seyitgazi ilçesine bağlı Taşlık Mahallesi kırsalında çamura saplanmış halde bulundu. Aracı terk ederek yaya olarak kaçan şüphelinin, daha sonra süt satan bir kişinin otomobilini de gasbettiği öğrenildi.

Güvenlik güçlerinin kurduğu uygulama noktasında şüphelinin kullandığı aracın lastiklerine ateş edilerek otomobil durduruldu. Yakalanacağı sırada jandarma ekiplerine pompalı tüfekle ateş açan şüpheli gözaltına alındı. Operasyon sırasında bir astsubayın kulağından hafif şekilde yaralandığı bildirildi. Şüphelinin üzerinde ve araçta çok sayıda fişek ele geçirildi.

3 CUMHURİYET SAVCISI SORUŞTURMAYI YÜRÜTÜYOR

Hayatını kaybeden 8 kişinin cenazeleri, otopsi işlemleri için Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından cenazelerin ailelerine teslim edileceği belirtildi.

Olayla ilgili soruşturmanın Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 3 Cumhuriyet savcısı tarafından yürütüldüğü öğrenildi.

Eskişehir'de gözaltına alınan Arif Sefa Özdemir, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra işlemlerinin tamamlanması için Afyonkarahisar ekiplerine teslim edildi. Saldırganın 8 kişinin ölümüne ve bir kişinin yaralanmasına neden olan saldırıları neden gerçekleştirdiği henüz bilinmiyor. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.