“Afrodit” lakaplı Banu Alkan, YouTube'da kendi programıyla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Bold Agency'nin kanalında yayınlanacak programda özel hayatını, aşklarını ve yaşamındaki dönüm noktalarını anlatacak olan Alkan'ın ilk tanıtımı merak uyandırdı.

Magazin dünyasının dikkat çeken isimlerinden Banu Alkan, yeni bir projeyle ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Kendine özgü üslubu ve açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen Alkan, bu kez YouTube programıyla izleyicilerin karşısına çıkacak.

Bold Agency'nin YouTube kanalında yayınlanması planlanan programda Alkan, aşklarını, hayatının dönüm noktalarını ve bugüne kadar yaşadığı olayları anlatacak. Yeni projesiyle Seda Sayan'ın programlarına benzer bir formatta izleyiciyle buluşması beklenen Alkan'ın ilk tanıtımı da yayımlandı.

İLK TANITIMI YAYINLANDI

Programın tanıtımında hayranlarına seslenen Banu Alkan, “Bebeğim, beni özlediniz biliyorum. Ben de sizi çok özledim” ifadelerini kullandı.

Alkan, “Anlatacak o kadar çok şey var ki ama şimdi değil, çok yakında” sözleriyle programda paylaşacağı hikâyelere ilişkin merakı artırdı.

Afrodit lakaplı sanatçının yeni programında hangi konuları gündeme getireceği ve ne tür açıklamalarda bulunacağı şimdiden merak konusu oldu.