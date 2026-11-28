Afganistan’ın Belh vilayetinde Taliban yetkilileri, resmi belgelerde kadınların isimlerinin kullanılmasını yasaklayarak “Bibi” ifadesini dayattı. Aktivist Lelah Osmani, uygulamanın bazı vakalarda daha da ileri gittiğini belirterek kadınlara “keçi” ve “inek” gibi aşağılayıcı ifadelerle hitap edildiğini açıkladı.

Afganistan'ın kuzeyindeki Belh vilayetinde Taliban yönetimi, kadınların isimlerinin reçeteler ve tıbbi kayıtlar da dahil olmak üzere resmi belgelerde kullanılmasını yasakladı. Yeni talimatla hastane çalışanları ve kamu görevlilerinden kadınlara isimleriyle değil, "Bibi" şeklinde hitap etmeleri istendi. Uygulama, kadınların kimliklerinin ve toplumdaki görünürlüklerinin hedef alındığı yönündeki tepkileri beraberinde getirdi.

The Guardian ve Afgan basını Zan Times'a konuşan kadınların aktardığı bilgilere göre, talimat bölgedeki hastane çalışanlarına ve diğer kamu görevlilerine iletildi.

Araştırmaya göre, "büyükanne" veya "yaşlı kadın" anlamına gelen "Bibi" ifadesi, Afgan kültüründe geleneksel bir saygı hitabı olarak kullanılıyor. Kadının adının özellikle kamusal alanda telaffuz edilmesi, bazı geleneksel anlayışlarda eşinin veya çocuklarının onuruna hakaret olarak değerlendiriliyor.

Ancak Almanya merkezli Afgan aktivist Lelah Osmani, uygulamanın çok daha farklı bir boyuta ulaştığını belirtti.

Osmani, Taliban'ın Belh'teki yetkililere kadınların gerçek isimlerini yazmayı ve söylemeyi bırakıp hepsini "Bibi" olarak etiketleme emri vermekle kalmadığını, birçok vakada kadınlara "keçi" veya "inek" gibi hayvanlarla ilişkilendirilen aşağılayıcı ifadelerle hitap edildiğini doğruladığını söyledi.

KADINLARIN İSİMLERİ YERİNE HAYVAN İSİMLERİ KULLANILDIĞI İDDİASI

Uygulamayı değerlendiren Lelah Osmani, "Bu sistematik bir insanlıktan çıkarma sürecidir. Bir rejim bir kadının adını değiştirip ona bir hayvanın adını verdiğinde, onu insan ruhundan arındırmakta ve onu yalnızca biyolojik bir varlığa ya da bir erkeğin mülküne indirgemektedir" ifadelerini kullandı.

Afganistan'da kadınların resmi belgelerde bir erkek akrabasının "eşi" veya "kızı" olarak gösterilmesi geleneğine ve mezar taşlarına kadın isimlerinin yazılmamasına değinen Osmani, Taliban'ın 1996-2001 yılları arasındaki ilk iktidar döneminde de sokak isimlerinden ve kamusal alanlardan "kadın" kelimesini kaldırdığını söyledi.

Osmani, 2021'de yeniden iktidara gelmelerinden bu yana geçen beş yılda Taliban'ın kadınlara yönelik politikalarının "insanlıklarını inkar etme tek amacına" dayandığını açıkladı.

Osmani, "Bir insanı insanlıktan çıkarmanın ilk adımı onun adını elinden almaktır" dedi.

Kabil'den takma isim kullanan aktivist Karişma da WhatsApp üzerinden Taliban'ın Belh vilayetindeki talimatını doğruladı. Karişma, kadınların isimlerinin kullanılmasına yönelik yasağın şu ana kadar göz ardı edildiğini ifade etti.

ABD merkezli sivil toplum kuruluşu Femena'nın Afganistan Programı Direktörü Zübeyde Akbar ise başlangıçta tepkiyle karşılanan ve yerel düzeyde kalan isim yasağının, ilerleyen süreçte ülke genelinde kadın isimlerini yasaklayan bir kararnameye dönüşmesinden endişe duyduğunu söyledi.

Akbar, bu durumun daha önce başka konularda da yaşandığını vurgulayarak, "Taliban kadınlara yasak koyma konusunda çok yaratıcı" diye anlattı.

AFGAN KADINLARI İÇİN İSİMLERİNİ KULLANMAK BİLE DİRENİŞE DÖNÜŞTÜ

Aktivistin "kadın kimliğinin tamamen silinmesi" olarak nitelendirdiği isim yasağının, Femena tarafından sayılan ve Afgan kadınlarının haklarını kısıtlayan 144'ten fazla kararnameyle aynı doğrultuda olduğu belirtildi.

Söz konusu düzenlemeler, kız çocuklarının 12 yaşından sonra eğitim görmesinin engellenmesinden kadınların işlerin büyük çoğunluğunda çalışmasının ve kamusal alanda konuşmasının yasaklanmasına kadar uzanıyor.

Haberde ayrıca, bu yıl 14 Mayıs'ta kabul edildiği belirtilen bir yasanın kız çocuklarına yönelik tecavüzü yasallaştırdığı öne sürüldü. Taliban Ceza Kanunu'nun ise bir kadının kolunu kırmaya 15 gün hapis cezası öngördüğü, bir deveye vurmanın cezasını ise beş ay hapis olarak düzenlediği aktarıldı.

Osmani, kendisiyle iletişime geçen Afgan bir erkeğin yaşadığı bir olayı da paylaştı. Buna göre, ev içinde dahi kimsenin annesine adıyla hitap etmemesi nedeniyle annesinin ilk adını hiç bilmeyen erkek, annesinin adını öğrendiğinde onun hayatını kaybetmiş olduğunu anlattı.

"İsimsiz bir insan hayal kuramaz, mülk edinemez, adalet talep edemez ve tarihte hatırlanamaz" diyen Lelah Osmani, Afganistan'da bir kadına gerçek adıyla hitap etmenin bir direniş eylemi olduğunu kaydetti.