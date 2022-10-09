Adnan Oktar’ın  “İsrail İmamı” tutuklandı
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Adnan Oktar’ın  “İsrail İmamı” tutuklandı

Adnan Oktar silahlı suç örgütüne üye olmak suçundan aranan ve örgütün sözde “İsrail İmamı” olduğu belirtilen şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Çanakkale’de Adnan Oktar silahlı suç örgütüne üye olma suçundan aranan ve örgütün Kardeşler Grubu’nda ismi yer alan sözde “İsrail İmamı” A.S.E. yakalandı.

Şüpheli, Çanakkale İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. (AA)

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