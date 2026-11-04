Konya'da görev yapan bir zabıt katibinin, 2024 yılından bu yana yaklaşık 6,5 milyon TL'yi zimmetine geçirdiği ortaya çıktı. Eşine durumu anlattıktan sonra yakalanan katibin, paraları bahis oynayarak harcadığını söylediği öğrenildi. Hakkında açılan davada sanığa 13 yıl hapis cezası verildi.

AA - Konya'da bir adliyede görev yapan kadın zabıt katibinin, 2024 yılından itibaren yaklaşık 6,5 milyon TL'yi zimmetine geçirdiği ortaya çıktı. İcra işlemleri ve Milli Emlak üzerinden hazine adına yatırılan paraları kendi hesabına aktardığı belirlenen katibin, paraları bahis oynayarak harcadığı öğrenildi. Durumu eşine anlatmasının ardından yakalanan kadın memur, yargılandığı davada 13 yıl 10 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı.

ADLİYENİN HESAPLARINDAN 6,5 MİLYON LİRA AKTARDI

Konya'da görev yapan kadın zabıt katibinin, icra işlemleri ve Milli Emlak aracılığıyla hazine adına yatırılan paralardan yaklaşık 6,5 milyon lirayı parça parça zimmetine geçirdiği belirlendi.

2024 yılından itibaren sürdüğü tespit edilen usulsüz işlemler sonucunda milyonlarca liralık kamu kaynağının sanığın kontrolüne geçtiği ortaya çıktı. Paraların nasıl harcandığı ise sanığın yargılama sırasında verdiği ifadeyle gün yüzüne çıktı.

ZİMMETİNE GEÇİRDİĞİ PARALARLA BAHİS OYNADI

Zimmetine geçirdiği paraları bahis sitelerinde harcadığını kabul eden Ayşe S., mahkemedeki savunmasında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Paraya ihtiyacı olmadığını belirten sanık, aktardığı paraları annesinin mobil bankacılık hesabı üzerinden kullandığını anlattı. Yaptığı işlemlerin bir gün ortaya çıkacağını düşündüğünü söyleyen Ayşe S., yaşadıklarını eşine anlattığını ifade etti.

KENDİ EŞİ İHBAR ETTİ, TUTUKLANDI

Kadın zabıt katibi, yaptığı usulsüzlüklerin ortaya çıkacağını düşünerek durumu eşine anlattı. Eşinin yetkili mercilere ihbarda bulunmasının ardından harekete geçen ekipler, Ayşe S.'yi 2 Aralık 2025 tarihinde gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. Böylece yaklaşık iki yıldır devam ettiği belirtilen zimmet olayı, eşinin ihbarı üzerine ortaya çıkarıldı.

"PARAYA İHTİYACIM YOKTU"

Konya 2. Ağır Ceza Mahkemesinde tutuklu yargılanan Ayşe S., duruşmada suçunu kabul ederek paraları bahis oynayarak kaybettiğini söyledi. Pişman olduğunu ve oluşan zararı karşılamaya çalışacağını belirten sanık, savunmasında şu ifadeleri kullandı:

Aldığım paraları bahis oynayarak harcadım. Parayı annemin mobil bankacılık hesabına aktardım. Paraya ihtiyacım yoktu. Bir gün nasıl olsa ortaya çıkacağını düşündüğüm için durumu eşime anlattım. Eşim de durumu yetkili mercilere bildirdi. Yaptıklarımdan dolayı pişmanlık duydum ve intihara teşebbüs ettim. Mirastan kalan malları satarak oluşan zararı karşılamaya çalışacağım.

13 YIL 10 AY 20 GÜN HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Konya 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada son kez hakim karşısına çıkan Ayşe S. hakkındaki karar açıklandı.

Mahkeme heyeti, sanığı "zincirleme şekilde zimmet" suçundan 13 yıl 10 ay 20 gün hapis cezasına çarptırdı. Ayrıca sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi.