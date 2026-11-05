Silivri Cezaevi'nde hayatını kaybeden eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin Adli Tıp Kurumu raporu tamamlandı. Mezardan alınan örnekler üzerinde yapılan incelemelerde, ölümün zehirlenme veya travmatik etki sonucu gerçekleştiğine dair bulguya rastlanmadı. Raporda, Kozinoğlu'nun kalp hastalığı nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.

DHA- Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun Silivri Cezaevi'nde hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Kozinoğlu'nun mezarından alınan örneklerin incelenmesiyle hazırlanan Adli Tıp Kurumu 1'inci İhtisas Kurulu raporu, Silivri Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.

Raporda, Kozinoğlu'nun travmatik bir etki veya zehirlenme sonucu hayatını kaybettiğini gösteren herhangi bir tıbbi delil bulunmadığı ifade edildi. Ölümün ise kalp hastalığı sonucu meydana geldiği kaydedildi.

MEZARDAN ALINAN ÖRNEKLERDE DİKKAT ÇEKEN BULGULAR

Adli Tıp Kurumu Kimya İhtisas Dairesi tarafından gerçekleştirilen incelemelerde, mezardan alınan kemik ve diş örnekleri değerlendirildi. Yapılan incelemelerde göğüs kemiği ve kaburgalarda kırıklar tespit edildi.

Söz konusu kırıkların, hastanede kalbi duran kişiyi yeniden hayata döndürmek amacıyla uygulanan canlandırma işlemi sırasında meydana gelmiş olabileceği değerlendirildi.

ÖLÜMÜNDE ZEHİRLENME VE TRAVMA İZİNE RASTLANMADI

İncelemeler sonucunda Kaşif Kozinoğlu'nun travmatik etki veya zehirlenme nedeniyle hayatını kaybettiğine ilişkin tıbbi bulguya ulaşılamadı. Adli Tıp raporunda ölümün kalp hastalığına bağlı olarak gerçekleştiği belirtildi.

Öte yandan göğüs ağrısı şikâyeti nedeniyle Kozinoğlu'na verilen ilacın da ölümünde etkisinin bulunmadığı değerlendirildi.