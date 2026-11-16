Almanya siyasetinde yükselişini sürdüren ve göçmen karşıtı politikalarıyla bilinen aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) Partisi, 30 Ocak 2027'de yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri için adayını açıkladı. Parti, eski Alman milli futbolcu Thomas Berthold'u aday göstereceğini duyurdu. 62 yaşındaki Berthold, futbol kariyerinin son döneminde Türkiye'ye gelerek Adanaspor forması da giymişti.

Almanya'da göçmen karşıtı politikaları ve ırkçı söylemleriyle sık sık gündeme gelen aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisinin eş başkanları Alice Weidel ve Tino Chrupalla, partinin cumhurbaşkanı adayını açıkladı. Parti yönetiminin aldığı karar, eş başkanların sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımla kamuoyuna duyuruldu.

AfD'nin adayı, eski Dünya Kupası şampiyonu futbolcu Thomas Berthold oldu. Partiye resmi üyeliği bulunmayan Berthold'un profilini öne çıkaran eş başkanlar, eski futbolcunun "tüm Almanların cumhurbaşkanı olmaya en uygun isim" olduğunu savundu.

Tino Chrupalla, Berthold'un adaylığını açıklarken "Thomas Berthold partisiz, bağımsız ve net sözlü bir adam. Takım ruhu, performans ve adaletin ne anlama geldiğini biliyor. O, tüm vatandaşlar için bir Federal Cumhurbaşkanı olabilir. 30 Ocak'ta Federal Meclis karar verecek. Bir dünya şampiyonuyla oyuna giriyoruz." ifadelerini kullandı.

Almanya'da cumhurbaşkanı, Federal Meclis üyeleri ile eyalet parlamentolarının belirlediği delegelerden oluşan Federal Kongre tarafından seçiliyor. İktidar ve merkez partilerin (CDU/CSU, SPD ve Yeşiller) ortak adayı olarak CSU'lu Ilse Aigner'in öne çıkması, AfD'nin kendi adayıyla seçimi kazanma ihtimalini oldukça düşürüyor.

KARİYERİNİN SON DURAĞI TÜRKİYE OLDU

12 Kasım 1964'te Frankfurt yakınlarındaki Hanau kentinde dünyaya gelen Thomas Berthold, profesyonel futbol kariyerine 1982-1983 sezonunda Eintracht Frankfurt'ta başladı.

Kariyeri boyunca İtalya'da Hellas Verona ve AS Roma, Almanya'da ise Bayern Münih ve VfB Stuttgart gibi köklü kulüplerde savunma oyuncusu olarak forma giydi. 1985-1994 yılları arasında Almanya Milli Takımı'nda 62 maça çıkan Berthold, 1990 FIFA Dünya Kupası'nı kazanan kadroda da yer aldı.

Avrupa'daki futbol kariyerinin son döneminde Türkiye'ye transfer olan Berthold, 2000-2001 sezonunun devre arasında Süper Lig ekiplerinden Adanaspor'un kadrosuna katıldı. 16 Ocak 2001'de turuncu-beyazlı kulüple sözleşme imzalayan Alman futbolcu, takımın savunma hattını güçlendirmek amacıyla transfer edilmişti.

SÜPER LİG'DE 5 MAÇA ÇIKTI

Adanaspor formasıyla kısa süre görev yapan Berthold, Süper Lig'de 5 resmi karşılaşmada oynadı. Türkiye macerasının ardından aktif futbolculuk kariyerini noktaladı.

Futbolu bıraktıktan sonra spor yorumculuğu yapan Berthold, son yıllarda özellikle Covid-19 salgını dönemindeki kısıtlamalara ve aşı politikalarına yönelik sert eleştirileriyle Almanya'da tartışmaların odağına yerleşti.

AfD ALMANYA SİYASETİNDE GÜCÜNÜ ARTIRIYOR

Berthold'un adaylığı, AfD'nin ülke siyasetindeki etkisini artırdığı bir dönemde gündeme geldi. 2025 yılında yapılan Almanya Federal Meclis seçimlerinde oy oranını önemli ölçüde yükselten parti, 10,3 milyonu aşkın seçmenin desteğini alarak 152 milletvekili çıkardı ve Federal Meclis'in en büyük ikinci partisi konumuna geldi.

Özellikle eski Doğu Almanya sınırları içindeki eyaletlerde güçlü bir seçmen desteğine ulaşan AfD, 2026 yılında yapılan eyalet seçimlerinde de dikkat çekti.

Eylül 2026'da Saksonya-Anhalt eyaletinde gerçekleştirilen seçimlerde oyların yüzde 44,5'ini aldığı belirtilen parti, eyalet siyasetinde önemli bir güç haline geldi. AfD'nin yükselişi, Almanya'da siyasi dengeler ve aşırı sağın etkisi konusunda tartışmaları yeniden alevlendirdi.

Partinin göçmen karşıtı politikaları ve Nazi geçmişini hatırlatan açıklamaları ise ülkede tepki ve endişelere yol açmaya devam ediyor.