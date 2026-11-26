ABD Başkanı Donald Trump, küresel ticarette dengeleri değiştirebilecek yeni gümrük vergisi hamlesini devreye almaya hazırlanıyor. Çin, AB, Japonya ve Hindistan'ın da aralarında bulunduğu 14 ekonomiyi kapsayan teklifte bazı ülkelere yüzde 35'e varan ek tarife öngörülürken, gözler Türkiye'nin listede yer alıp almadığına çevrildi.

ABD Başkanı Donald Trump, küresel ticaret politikalarında yeni bir adım attı. ABD Ticaret Temsilciliği (USTR), Çin, Avrupa Birliği (AB), Japonya, Güney Kore ve Hindistan'ın da aralarında bulunduğu 14 ekonomiden ithal edilen ürünlere yönelik yeni gümrük vergisi tekliflerini açıkladı. Tekliflerde Vietnam için yüzde 35'e, Hindistan için yüzde 25'e, Çin için ise belirli koşullara bağlı olarak yüzde 20'ye varan ek tarifeler öngörülüyor. Peki, yeni düzenlemede Türkiye yer alıyor mu?

BBC'nin haberine göre, ABD yönetimi yeni tarifelerle ticaret ortaklarının üretim ve sanayi politikalarına karşı önlem almayı hedefliyor. 1974 tarihli Ticaret Yasası'nın 301. maddesi kapsamında hazırlanan teklifler henüz yürürlüğe girmiş değil. Kamuoyu görüşlerinin alınmasının ardından 2027 yılında uygulanıp uygulanmayacağına karar verilmesi bekleniyor.

ABD'NİN YENİ GÜMRÜK VERGİLERİ HANGİ ÜLKELERİ KAPSIYOR?

ABD Ticaret Temsilciliği tarafından açıklanan yeni tarife teklifleri 14 ekonomiyi kapsıyor. Listede şu ülkeler ve ekonomik bölgeler bulunuyor:

Çin

Avrupa Birliği

Singapur

İsviçre

Endonezya

Malezya

Kamboçya

Tayland

Güney Kore

Vietnam

Tayvan

Bangladeş

Japonya

Hindistan

USTR'nin açıklamasına göre, yeni tarifeler ürün gruplarına ve mevcut ticaret anlaşmalarına göre farklılık gösterecek. Bazı ürünler ise düzenlemenin dışında tutulabilecek.

Teklif edilen oranlar arasında Vietnam için yüzde 35, Hindistan için yüzde 25, Çin ve Singapur için yüzde 20'ye kadar ek vergi bulunuyor. Avrupa Birliği, Japonya, Güney Kore, İsviçre ve Tayvan için yüzde 15'e kadar; Bangladeş, Kamboçya, Endonezya, Malezya ve Tayland için ise yüzde 18'e kadar tarife öngörülüyor. Bazı ülkelerde ticaret anlaşmaları ve devam eden müzakereler nedeniyle daha düşük oranlar uygulanması gündemde.

TÜRKİYE YENİ GÜMRÜK VERGİSİ LİSTESİNDE YER ALIYOR MU?

ABD'nin açıkladığı 14 ekonomilik yeni gümrük vergisi listesinde Türkiye bulunmuyor. USTR'nin 25 Kasım 2026 tarihli resmi açıklamasında yer alan ülkeler arasında Türkiye'ye yer verilmedi.

Öte yandan ilk aşamada soruşturmaya dahil edilen 16 ekonomi arasında Meksika ve Norveç de bulunuyordu. Ancak ABD Ticaret Temsilciliği, son açıklamasında bu iki ülke hakkında henüz bir karar almadığını bildirdi.

Dolayısıyla açıklanan yeni tarife teklifleri Türkiye'ye yönelik doğrudan bir ek vergi kararı anlamına gelmiyor.

TRUMP, YÜKSEK MAHKEME KARARININ ARDINDAN YÖNTEM DEĞİŞTİRDİ

Beyaz Saray, ABD Yüksek Mahkemesinin Trump'ın Nisan 2025'te "Kurtuluş Günü" adı altında açıkladığı geniş kapsamlı gümrük vergilerini hukuka aykırı bulmasının ardından mart ayında ticaret ortaklarının uygulamalarına yönelik yeni soruşturmalar başlatmıştı.

ABD Ticaret Temsilciliği, yeni tarife teklifleriyle birlikte söz konusu ekonomilerin ticaret politikalarının Amerikan ekonomisi üzerindeki etkilerine ilişkin kapsamlı raporlar da yayımladı.

ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer, yeni vergilerin Amerikan işçileri için daha adil rekabet koşulları oluşturacağını ve dünya ekonomisinin daha sürdürülebilir bir yapıya kavuşmasına katkı sağlayacağını savundu.

Greer, ABD'nin birçok ticaret ortağının onlarca yıldır imalat sektörünü destekleyen, ücretleri baskılayan ve piyasa dengelerini bozan politikalar uyguladığını ileri sürdü.

YENİ TARİFELER DAHA GÜÇLÜ BİR HUKUKİ ZEMİNE DAYANIYOR

Singapur Yönetim Üniversitesi ekonomi öğretim görevlisi Chang Pao-Li, yeni gümrük vergilerinin Trump'ın Nisan 2025'te açıkladığı tarifelere kıyasla ABD hukuku açısından daha güçlü bir temele dayandığını belirtti.

Trump'ın önceki tarifelerde başkanlık makamının olağanüstü yetkilerine başvurduğunu hatırlatan Chang, yeni yöntemin ise ABD Ticaret Temsilciliğinin yabancı ülkelerin ticaret uygulamalarına karşı önlem alma yetkisine dayandığını ifade etti.

ABD'nin yabancı ülkelerin ticaret politikalarını soruşturmasına ve karşı tedbirler uygulamasına olanak sağlayan Ticaret Yasası'nın 301. maddesi (Section 301) kapsamında Trump'ın ilk döneminde uygulamaya konulan birçok gümrük vergisi, Joe Biden yönetimi sırasında da yürürlükte kalmıştı.

Chang, yeni tarifelerin de hukuki itirazlarla karşılaşabileceğini ancak benzer vergilerin geçmişte yürürlükte kalmaya devam ettiğine dikkat çekti.

EKONOMİSTLER ENFLASYON RİSKİNE DİKKAT ÇEKİYOR

Trump, gümrük vergilerinin ABD'deki üretimi artıracağını, yeni istihdam alanları oluşturacağını ve ülkenin dış ticaret açığını azaltacağını savunuyor.

Ancak ekonomistler, ithalat maliyetlerinin şirketler tarafından tüketicilere yansıtılması halinde tarifelerin enflasyonu artırabileceği ve küresel ticaret hacmini olumsuz etkileyebileceği uyarısında bulunuyor.

Capital Economics Kuzey Amerika Başekonomisti Stephen Brown ise yeni vergi tekliflerinin ilk bakışta göründüğü kadar endişe verici olmayabileceğini belirtti.

Brown, yeni tarifelerin büyük ölçüde daha önce açıklanan vergilerin yerini alacağını ve sınırlı sayıda ürünü kapsaması nedeniyle ilave maliyetlerin düşük kalabileceğini değerlendirdi.

AVRUPA BİRLİĞİ VE ASYA ÜLKELERİNDEN TEPKİ

ABD'nin yeni gümrük vergisi hamlesi, Washington'un başlıca ticaret ortaklarının tepkisini çekti.

Avrupa Komisyonu, yeni tarifeleri reddederek kararın gerekçelerini inceleyeceğini açıkladı. Komisyon, ABD ile daha önce varılan anlaşma kapsamında gümrük vergilerinin yüzde 15 ile sınırlandırıldığını hatırlattı.

Vietnam Başbakan Yardımcısı Bui Thanh Son, açıklanan vergi oranlarının ABD ile ülkesi arasındaki ekonomik ve ticari işbirliğinin gerçekleriyle örtüşmediğini belirtti.

Japonya hükümeti kararı üzüntü verici olarak nitelendirirken Singapur yönetimi, Washington'un soruşturma bulgularına katılmadığını ve vergi oranlarının düşürülmesi için görüşmeler yürüttüğünü açıkladı.

Güney Kore yönetimi ise daha önce Washington ile üzerinde uzlaşılan yüzde 15'lik sınırın korunmasını olumlu bir sonuç olarak değerlendirdi. Seul yönetimi, ABD'de 350 milyar dolarlık yatırım yapmayı taahhüt etmişti.

BREZİLYA'YA YÖNELİK AYRI BİR TARİFE GİRİŞİMİ

Washington yönetimi, 14 ekonomiye yönelik yeni tekliflerden ayrı olarak Brezilya ile ilgili ticaret soruşturmasında da yeni bir adım attı.

ABD Ticaret Temsilciliği, Brezilya'dan ithal edilen belirli ürünlere yönelik mevcut Section 301 önlemlerinin kapsamını genişletmeyi teklif etti. Bu girişimin özellikle uçak ve şeker ürünlerini ilgilendirdiği bildirildi.

Brezilya yönetimi, Washington'un dijital ticaret başta olmak üzere çeşitli alanlardaki düzenlemeleri değiştirmesi için hükümete baskı uyguladığını savundu.

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'nın ofisinden yapılan açıklamada, "Brezilya bu tür tehditlere boyun eğmeyecek" ifadeleri kullanıldı.

ABD-ÇİN TİCARET SAVAŞINDA GÖZLER YENİ MÜZAKERELERDE

Yeni tarifelerden etkilenmesi beklenen ülkelerin başında Çin geliyor. Pekin yönetimi, Washington'un yeni ticaret hamlesine tepki gösterdi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, ABD'nin yeni gümrük vergilerini siyasi manipülasyon olarak nitelendirdi. Guo, Çin'in kendi tüketim kapasitesinin üzerinde üretim yaptığı yönündeki Amerikan yönetiminin iddialarını reddetti.

Dünyanın en büyük iki ekonomisi arasında ticaret ve yapay zekâ rekabeti devam ederken yeni tarifelerin Washington-Pekin hattındaki gerilimi artırabileceği değerlendiriliyor.

Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in 30 Ekim 2025'te vardığı Kuala Lumpur ortak düzenlemesi kapsamında Çin'e yönelik yüzde 20'lik tarife oranı dikkate alındı. USTR'nin yeni teklifinde Çin ürünlerine yüzde 20'ye kadar ek tarife öngörülürken bazı ürünler için daha düşük oranlar ve muafiyetler de gündeme geldi.

YENİ TARİFELER NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?

ABD Ticaret Temsilciliği, yeni tarife teklifleri için kamuoyunun görüşlerini almaya hazırlanıyor. Yazılı görüşlerin ve duruşmaya katılma taleplerinin 5 Ocak 2027'ye kadar iletilmesi gerekiyor. Kamuya açık oturumların ise 25 Ocak 2027'de başlaması planlanıyor.

Bu sürecin tamamlanmasının ardından ABD yönetimi tarifelerin uygulanmasına ilişkin nihai kararını verecek. Dolayısıyla açıklanan oranlar şu aşamada kesinleşmiş ve yürürlüğe girmiş vergiler değil, değerlendirmeye sunulan teklifler niteliği taşıyor.