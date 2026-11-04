İngiltere ve Japonya'dan sonra Avrupa Birliği Komisyonu da olası kriz ve acil durumlara karşı vatandaşlarına hazırlıklı olma çağrısı yaptı. Yayımlanan yeni rehberde, vatandaşların krizlerin ilk 72 saatinde temel ihtiyaçlarını kendi imkânlarıyla karşılayabilecek şekilde hazırlık yapmaları tavsiye edildi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, vatandaşların olası kriz ve acil durumlara karşı hazırlıklı olmalarını sağlamak amacıyla yeni bir rehber yayımladı. Rehberde, kamu yardımları devreye girene kadar geçecek ilk 3 gün boyunca temel ihtiyaçların kişisel imkânlarla karşılanması, hazırlıklılık eğitimi alınması ve güvenilir bilgi kaynaklarının takip edilmesi tavsiye edildi.

AB Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, Avrupa'nın giderek daha sık ve karmaşık krizlerle karşı karşıya kaldığı belirtilerek, kıtayı daha dirençli hale getirmek için somut önlemlerin hayata geçirildiği ifade edildi.

Açıklamada, AB Komisyonu'nun Eşitlik, Hazırlıklılık ve Kriz Yönetiminden Sorumlu Üyesi Hadja Lahbib'in, Brüksel'de düzenlenen 9. Avrupa Sivil Koruma Forumu'nda vatandaşların acil durumlara hazırlıklı olması amacıyla oluşturulan yeni rehberi tanıttığı bildirildi.

AB'DEN VATANDAŞLARA "3 GÜNLÜK İHTİYAÇLARINIZI HAZIRLAYIN" ÇAĞRISI

Yeni rehberde, olası bir kriz durumunda kamu yardımları devreye girene kadar geçmesi beklenen ilk 3 gün boyunca vatandaşların temel ihtiyaçlarını kendi imkânlarıyla karşılayabilmeleri için hazırlık yapmaları öneriliyor.

Rehberde ayrıca acil durumlara hazırlık konusunun okul öncesi ve ilköğretim müfredatına dahil edilmesi, eğitimcilere yönelik bilgilendirme çalışmaları yürütülmesi ve engelli bireyleri de kapsayan daha erişilebilir hazırlık önlemlerinin oluşturulması tavsiye ediliyor.

Yetkililerin acil durum öncesinde, sırasında ve sonrasında vatandaşlara doğru ve güvenilir bilgi ulaştırmasının sağlanması da rehberde yer alan önemli başlıklar arasında bulunuyor.

Öte yandan, Avrupa genelinde acil durumlara hazırlığın ortak bir öncelik haline getirilmesi amacıyla 2027 yılından itibaren her yıl 23 Ekim'in "AB Hazırlıklılık Günü" olarak belirlenmesi öneriliyor.

İNGİLTERE VE JAPONYA DA VATANDAŞLARINI UYARMIŞTI

Avrupa Birliği'nin hazırlık çağrısı, İngiltere ve Japonya'dan gelen benzer uyarıların ardından yapıldı.

İngiltere Savunma Bakanı Wes Streeting, aşırı hava olayları, siber saldırılar ve devlet kaynaklı güvenlik tehditlerine karşı vatandaşlara en az 3 gün yetecek kadar gıda ve su stoku bulundurmalarını tavsiye etmişti.

Japonya'da Afet Önleme'den Sorumlu Bakan Goshi Hosono da vatandaşlara evlerinde en az 3 gün, tercihen bir hafta yetecek miktarda yiyecek, su ve temel ihtiyaç malzemesi bulundurmaları çağrısında bulunmuştu.