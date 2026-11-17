ABD'de Bank of America, JPMorgan Chase, Wells Fargo ve U.S. Bank gibi büyük finans kuruluşlarının dijital bankacılık hizmetlerinde kesintiler yaşandı. Çok sayıda müşteri hesaplarına giriş yapmakta sorun yaşarken, aksaklıkların Zelle üzerinden gerçekleştirilen para transferlerine de yansıdığı bildirildi.

ABD'de Bank of America, JPMorgan Chase, U.S. Bank ve Wells Fargo başta olmak üzere birçok büyük bankanın internet bankacılığı hizmetlerinde erişim sorunu yaşandığı bildirildi. Kullanıcılar hesaplarına giriş yapmakta ve bankacılık işlemlerini gerçekleştirmekte güçlük çekerken, kesintilerin Zelle ödeme sistemini de etkilediği belirtildi.

ABD'de hava trafiğinde yaşanan aksaklıkların ardından bu kez bankacılık sisteminde erişim sorunları gündeme geldi.

Bank of America, Chase, JPMorgan Chase, U.S. Bank, Wells Fargo ve Zelle kullanıcıları, çevrim içi hizmetlerde çeşitli aksaklıklarla karşılaştıklarını bildirdi.

Kesintilere ilişkin kullanıcı şikayetleri, internet siteleri ve dijital hizmetlerdeki arızaları takip eden Downdetector platformunda yayımlandı.

BANKALARDAN MÜŞTERİLERİNE UYARI

JPMorgan Chase müşterilerinin bir kısmına, bazı hizmetlerin geçici olarak kullanılamadığına ve sorun giderilene kadar işlemlerin yeniden denenmesi gerektiğine ilişkin uyarılar gösterildi.

Kesintilerden kaç müşterinin etkilendiğine ve bankacılık sistemlerinde yaşanan sorunların kaynağına ilişkin henüz resmi ve kesin bir açıklama yapılmadı.

MICROSOFT ÜRÜNLERİNDE DE ERİŞİM SORUNU YAŞANDI

ABD'de geçtiğimiz hafta kesintilerle gündeme gelen Microsoft ürünlerinde bugün de erişim sorunları yaşandığı bildirildi.

Downdetector verilerine dayandırılan haberlere göre, kullanıcılar Microsoft'un çeşitli hizmetlerine ve Microsoft Outlook sistemine erişemediklerine ilişkin bildirimlerde bulundu.

Geçtiğimiz hafta yaşanan ve saatlerce devam eden kesinti nedeniyle Outlook, Teams ve yapay zekâ asistanı Copilot gibi hizmetlerde de aksaklıklar meydana gelmişti.

ABD'DE HAVA TRAFİĞİ DE AKSAMALARDAN ETKİLENMİŞTİ

ABD'de geçtiğimiz günlerde hava trafik kontrol merkezlerini etkileyen iletişim sorunu nedeniyle ülke genelinde uçuşlarda ciddi aksamalar yaşanmıştı.

Federal Havacılık İdaresi (FAA), 13 Kasım'da ülke genelindeki uçuşları durdurmuş, hava ulaşımında yaşanan aksaklıklar nedeniyle 10 binden fazla seferin iptal edildiği bildirilmişti.

Hava trafik kontrol sistemindeki sorun nedeniyle uçuşlar 4 saatten uzun süre durmuştu.