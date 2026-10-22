ABD ordusu, Soğuk Savaş döneminde askeri haberleşmeyi korumak amacıyla West Ford Projesi kapsamında Dünya yörüngesine 480 milyon mikroskobik bakır iğne gönderdi. Radyo sinyallerini yansıtacak yapay bir katman oluşturmayı hedefleyen program, bilim insanlarının itirazlarının ardından durduruldu.

Soğuk Savaş döneminde askeri haberleşmeyi güvence altına almak isteyen ABD, sıra dışı bir projeyi hayata geçirdi. West Ford Projesi kapsamında Dünya yörüngesine yaklaşık 480 milyon mikroskobik bakır iğne gönderildi. Projenin amacı, olası bir savaşta iletişim kablolarının zarar görmesi durumunda radyo haberleşmesinin kesintisiz sürmesini sağlamaktı. Ancak bilim dünyasının tepkisini çeken girişim, uzay araştırmaları tarihinin tartışmalı projeleri arasında yerini aldı.

UZAYA NEDEN MİLYONLARCA BAKIR İĞNE GÖNDERİLDİ?

1950’li ve 1960’lı yıllarda ABD ile Sovyetler Birliği arasındaki Soğuk Savaş, askeri iletişim sistemlerinin güvenliğini önemli bir konu haline getirdi. ABD ordusu, olası bir savaş sırasında deniz altından geçen uzun mesafeli iletişim kablolarının kesilmesi veya zarar görmesi ihtimalinden endişe ediyordu.

Bu riske karşı geliştirilen West Ford Projesi, uzayda radyo sinyallerini yansıtabilecek yapay bir katman oluşturmayı hedefliyordu. Plan kapsamında, yörüngeye yerleştirilen milyonlarca mikroskobik bakır iğnenin radyo dalgalarını yansıtması ve böylece uzun mesafeli askeri haberleşmeye alternatif bir yol sağlaması amaçlandı.

WEST FORD PROJESİ NASIL ÇALIŞIYORDU?

Projenin temelinde, uzaya bırakılan ince bakır iğnelerin radyo dalgalarını yansıtabilmesi fikri bulunuyordu. Bu parçacıkların Dünya çevresinde bir halka oluşturarak radyo iletişimini desteklemesi planlanıyordu.

ABD, 1961 yılında gerçekleştirilen ilk denemenin ardından 1963 yılında ikinci bir fırlatma yaptı. İkinci denemede yüz milyonlarca bakır iğne yörüngeye bırakıldı. Ancak parçacıkların uzaya eşit biçimde dağılmaması ve iletişim sisteminin beklenen ölçüde verimli çalışmaması, projenin uygulanabilirliğine ilişkin soru işaretlerini artırdı.

BİLİM DÜNYASINDAN TEPKİ GELDİ

West Ford Projesi, yalnızca askeri ve teknolojik yönüyle değil, astronomi üzerindeki olası etkileri nedeniyle de tartışmalara yol açtı. Bilim insanları, uzaya bırakılan parçacıkların astronomik gözlemleri ve radyo astronomisi çalışmalarını olumsuz etkileyebileceği konusunda endişelerini dile getirdi.

Uluslararası bilim çevrelerinden gelen itirazlar, uzayın bilimsel araştırmalar için korunması gerektiğine yönelik tartışmaları da gündeme taşıdı. Projenin teknik sınırlılıkları ve alternatif iletişim teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte West Ford sistemi kalıcı bir haberleşme çözümüne dönüşmedi.

UZAYA BIRAKILAN BAKIR İĞNELER BUGÜN DE YÖRÜNGEDE Mİ?

West Ford Projesi'nin en dikkat çekici yönlerinden biri, uzaya bırakılan parçacıkların akıbeti oldu. Bakır iğnelerin önemli bir bölümünün zamanla atmosferin etkisiyle yörüngeden çıkması beklense de bazı parçacıkların uzun süre uzayda kalabileceği değerlendirildi.